Jesi, lo sBARello “brucia” i tempi e riapre

JESI – Riapre finalmente il chiosco dei giardini pubblici. Anzi, meglio dire lo sBARello, visto che è questo il nome che gli ha attribuito Matteo Montesi, che si è di nuovo aggiudicato la gestione dell’attività nei giardini pubblici di viale Cavallotti.

Nonostante il periodo di ferie e le pratiche burocratiche da sbrigare, Montesi è riuscito a bruciare i tempi e domani, sabato 29 agosto, è pronto finalmente a tornare dietro al bancone dello chalet, a cui è molto legato. Sarà probabilmente un momento emozionante per lui, gestendolo ormai da diversi anni con gli infaticabili genitori. L’inaugurazione vera e propria, però, andrà in scena la prossima settimana, quando tutto sarà sistemato. Già da domani mattina, comunque, il chiosco sarà operativo.

Il locale, di proprietà del comune, è stato concesso fino al 2024, con apertura da aprile a ottobre. «Dopo tanta attesa e sofferenza, sono veramente molto felice di apprendere questa bellissima notizia – ha detto Montesi nel giorno dell’aggiudicazione del servizio -. Il blocco dell’apertura a causa della diatriba tra il Comune e l’ex proprietaria del chiosco, nata già dallo scorso anno quando eravamo in procinto di aprire, era stato davvero un brutto colpo per me e la mia famiglia. Ora ricominceremo questa nuova avventura con rinnovato entusiasmo e passione. Non vedo l’ora di poter riaprire le finestre del chiosco e “riabbracciare” tutti. Ci vediamo presto allo sBARello!».