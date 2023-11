Sassoferrato: tornano in azione i ladri di rame all’interno dei cimiteri della zona

SASSOFERRATO – Furti di rame avvenuti nei cimiteri della zona di Sassoferrato. Indagano i carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Fabriano. Sarebbero numerosi i colpi messi a segno nei cimiteri di Sassoferrato, Monterosso e Cabernardi. Sconcerto in città e fra i residenti nelle frazioni interessati della città sentinate. I militari hanno deciso di intensificare i controlli, anche in orario serale e notturno per prevenire nuovi episodi del genere. Complessivamente i ladri sarebbero riusciti a rubare rame per oltre un migliaio di euro e in un caso avrebbero rubato anche un vaso.

I furti

«Abbiamo mandato la polizia locale ad effettuare dei sopralluoghi e invitiamo la popolazione a denunciare i furti alle forze dell’ordine». Questo l’appello-invito da parte del sindaco di Sassoferrato, Maurizio Greci, non appena saputa la notizia riguardanti una serie di furti di rame avvenuti all’interno dei cimiteri della città, ma anche in quelli delle frazioni di Monterosso e Cabernardi. Furti che, con ogni probabilità, si sono verificati nelle ore serali e notturne. Per questo motivo sono stati intensificati i controlli nei cimiteri da parte dei militari della stazione locale. Servizi di osservazione con più uomini e mezzi, in divisa e in borghese sia di giorno che nelle ore notturne. L’appello è quello di segnalare persone e movimenti sospetti al numero di emergenza 112. Non è la prima volta che questi episodi avvengono nel comprensorio, con diversi casi segnalati, in precedenza, anche nei cimiteri di alcuni paesi vicino Fabriano.