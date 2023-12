Sassoferrato: svelato il programma delle iniziative natalizie tra tradizione e cultura

SASSOFERRATO – Il Natale sentinate 2023 si accende così: le casette nel centro cittadino di Rione Borgo, la magia di spettacoli per grandi e piccini, la sonorità del coro gospel e dei concerti bandistici, la ritualità diffusa dei presepi nelle chiese e i mercatini natalizi. Sassoferrato, infatti, si prepara a celebrare le festività con un cartellone di iniziative fedeli alla tradizione e ricche di intrattenimenti, che per tutto dicembre fino all’Epifania allieterà la cittadina. Il programma natalizio è promosso dal Comune di Sassoferrato e realizzato grazie alla collaborazione con i commercianti e con le associazioni del territorio. Tra le iniziative organizzate non poteva mancare la Cultura, confermati i classici eventi a vocazione culturale, come la mostra “Salvifica – Il Sassoferrato ed Ettore Frani – Tra Luce e Silenzio”, le visite guidate ai musei, e la presentazione di interessanti libri.

«La situazione attuale – spiega il sindaco Maurizio Greci – non agevola certo le spese pubbliche, ma crediamo che il Natale sia un momento da celebrare insieme e per questo abbiamo, nonostante le difficoltà contingenti, voluto organizzare una rassegna con una serie di appuntamenti per grandi e piccoli realizzata grazie anche al supporto di associazioni e realtà locali che ringraziamo. Un ricco calendario di eventi e attività natalizie – continua il primo cittadino – non solo crea un’atmosfera festosa, ma contribuisce anche a promuovere l’identità e l’economia locale. Queste iniziative, infatti, conclude il sindaco, offrono ai cittadini l’opportunità di partecipare a eventi divertenti e coinvolgenti e incoraggiano anche le persone a supportare i negozi locali, rafforzando il tessuto sociale e aiutando l’economia della comunità».

Il programma

Si parte domani 2 dicembre alle 16 presso la sala conferenze di Palazzo Oliva, il Gaaum e l’Associazione Sassoferratesi nel mondo organizzano un incontro sul tema: “I cammini spirituali che attraversano il territorio sassoferratese”, mentre alle 21 presso il Teatro del Sentino prenderà il via la stagione teatrale con lo spettacolo “Uomo e galantuomo”, commedia di Eduardo de Filippo. Tra gli altri appuntamenti più significativi, i 65 anni della sezione di Sassoferrato dell’Avis giovedì 7 dicembre alle 21:15 al Teatro del Sentino; i mercatini di Natale nel centro storico da venerdì 8 dicembre dalle 15:30, con artigianato artistico e prodotti enogastronomici locali, artisti di strada e intrattenimento per bambini. Come tradizione, l’8 dicembre alle 18 l’accensione dell’Albero di Natale più alto d’Italia posizionato in centro storico; venerdì 22 dicembre alle 21 al Teatro del Sentino, tradizionale Concerto di Natale del Gruppo strumentale Città di Sassoferrato; domenica 31 dicembre presso gli impianti sportivi in via Rulliano, “Capodanno sassoferratese” a cura della ProLoco; venerdì 5 gennaio alle ore 17:30, visita guidata “Il MAM’S racconta la Rassegna Salvi” a cura di Happennines; sabato 6 gennaio dalle 16 al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, Arriva la Befana a Palazzo Montanari: storie, visite e giochi per bambini, a cura di: Happennines e Proloco; domenica 7 gennaio alle 16, itinerario guidato “Il Sassoferrato tra passato e presente” a cura di Happennines.