Sassoferrato: nuovo mezzo per la Protezione civile grazie a un bando della Regione

SASSOFERRATO – Nuovo mezzo a disposizione della Protezione civile di Sassoferrato per migliorarne la capacità operativa. Il tutto grazie alla partecipazione al bando regionale specifico. Si tratta di un pick up che sarà utilizzato per le attività di servizio, per la prevenzione e la gestione delle emergenze. «La Regione Marche riconosce il ruolo fondamentale e insostituibile del volontariato organizzato di Protezione civile, in particolare i Gruppi comunali e le Associazioni di volontariato di Protezione civile compresi quelli specializzati nell’attività di prevenzione e di estinzione di incendi boschivi (AIB) operanti nel territorio regionale. Da qui la decisione di aprire un Bando per la concessione di contributi per il potenziamento delle dotazioni di mezzi per la salvaguardia della popolazione, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, dai danni o dal pericolo incombente derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi», evidenziano dal comune di Sassoferrato.

La dichiarazione

«Si tratta di attrezzature utili a migliorare la capacità operativa d’intervento del Gruppo comunale volontari di Protezione civile in caso di diverse situazioni di emergenza», ha spiegato il sindaco di Sassoferrato, Maurizio Greci. «Gli eventi che si susseguono, vedi alluvione del settembre 2022, ci impongono una cultura di prevenzione sempre più puntuale e articolata. Dotarci di strumenti nuovi per operare in termini di prevenzione, presenza ed efficienza è necessario e ci induce ad investire in questa direzione e nella programmazione. Anche i mezzi e le attrezzature contribuiscono a migliorare la risposta della struttura comunale di Protezione civile per la gestione e superamento di una eventuale emergenza con l’obiettivo di implementare il servizio che viene svolto in questo ambito per una pronta risposta alla popolazione da parte della nostra struttura in caso di necessità. Un sentito ringraziamento alla Regione Marche, quindi, per aver reso possibile la fornitura dell’automezzo e a tutti i volontari per il loro impegno quotidiano a servizio di tutta la comunità che si sono adoperati al meglio per l’ottenimento di questo risultato. Per me è motivo di grande soddisfazione essere riusciti ad ottenere un contributo regionale per un automezzo necessario a garantire l’operatività e la sicurezza dei cittadini», ha concluso, Greci.