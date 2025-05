SASSOFERRATO – Ancora un lavoro di prestigio per la Diasen, azienda di Sassoferrato leader nel settore della bioedilizia specializzata nella produzione di malte e pitture biofiliche, che è stata protagonista nella realizzazione della metropolitana di Mumbai con la sua biomalta Diathonite Acoustix⁺ fonoassorbente impiegata nel rivestimento di 19 stazioni della nuova linea 3, rafforzando la propria presenza in India e ampliando il prestigio internazionale nel settore di riferimento.

L’ecomalta è stata applicata in tutte le aree in cui sono ubicati gli altoparlanti, così da ridurre gli effetti di riverbero prodotti dalle onde sonore grazie alle proprietà fonoassorbenti e fonoisolanti del sughero, unite a calce e pietra pomice. Con questo intervento, Diasen consolida la sua presenza strategica in India, dove in 12 anni ha realizzato oltre 100 interventi progettuali nel mondo corporate, caratterizzandosi come punto di riferimento della bioedilizia ad elevate performance con materiali che coniugano estetica, funzionalità e rispetto per l’ambiente.

Diego Mingarelli, CEO di Diasen

La dichiarazione

«L’India è un mercato sfidante per le aziende europee, in cui siamo già presenti da anni con le nostre biomalte acustiche. Essere stati protagonisti di un progetto internazionale così importante conferma la solidità della reputazione che abbiamo saputo costruire nel tempo», dichiara Diego Mingarelli, CEO di Diasen. «Ancora una volta i nostri materiali naturali a base di sughero, uniti a tecnologie all’avanguardia, si sono dimostrati la scelta ideale per rispondere alle sfide e alle esigenze dell’edilizia più evoluta», ha concluso. Inaugurata lo scorso 10 maggio, la nuova linea metropolitana Aqua Line, che connette l’aeroporto al centro della metropoli per una lunghezza di 33,5 km, fa parte dell’ambizioso piano di espansione che la Mumbai Metropolitan Region Development Authority sta portando avanti con l’obiettivo di creare un sistema di trasporto integrato efficiente e sostenibile.