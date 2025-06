Da Santiago alla fine del mondo, solo per Flavia: Giacomo e Leanne in marcia per la bimba affetta da malattia rarissima

SERRA SAN QUIRICO – Da Santiago de Compostela fino al km zero, la Finisterre, il punto più occidentale del mondo conosciuto, per sostenere una missione d’amore: aiutare la raccolta fondi per la ricerca sulla malattia genetica rara Ugdh o “sindrome di Jamuar”, che attualmente ha avuto solo 3 diagnosi ufficiali in Italia e appena 40 nel mondo. Una malattia subdola, che ha colpito la piccola Flavia, 14 anni, e una vita già troppo difficile.

Suo cugino Giacomo Giorgi, 38 anni di Serra San Quirico, insieme alla compagna Leanne Frezzini, 36, originaria dell’Abruzzo ma cresciuta nel Lazio e diventata marchigiana d’adozione, si metteranno in cammino il 1 luglio. Partenza da Lisbona, a piedi, zaino in spalla e un QR code sul braccio per far conoscere l’Associazione “Progetto Flavia Ugdh” presieduta da Cristina Carducci, mamma di Flavia.

«Il nostro obiettivo – raccontano i fidanzati – è quello di far conoscere l’associazione nata dalla mamma di Flavia e sostenere la ricerca di questa malattia rara, ancora poco conosciuta. Pensavamo già di fare questo viaggio, 800 km da percorrere in 35-40 giorni poi altri 120 km deviando verso Fatima e Finisterre, ma farlo con questa missione nel cuore ci da una marcia in più». Giacomo e Leanne si godranno il viaggio, il tempo trascorso insieme e l’ascolto del proprio io più intimo, in un percorso spirituale senza pari. Ma porteranno avanti anche la missione di far conoscere la malattia di Flavia e, regalando gadget ai viandanti, sostenere la ricerca che è attualmente condotta dal dottor Martinelli all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, unico centro specializzato in Italia e in Europa.

La ricerca sta facendo progressi ma la sindrome di Jamuar è stata scoperta e identificata recentemente, nel 2019, quindi è ancora in fase di studio. Ce lo spiega meglio chi, quotidianamente, combatte con questo nemico invisibile. «Flavia ha manifestato i sintomi già nei primi mesi di vita – racconta la mamma, Cristina Carducci – a 4 mesi sono iniziate le crisi epilettiche. Il dottor Martinelli l’ha avuta in cura da subito ma la malattia non aveva neanche un nome, solo quando mia figlia aveva 9 anni la malattia è stata identificata: la svolta vera è arrivata quando l’ospedale Bambin Gesù si è dotato di una particolare e sofisticata strumentazione capace di restituire una diagnosi veloce, entro un anno al massimo, così nel marzo 2019 abbiamo saputo che Flavia era affetta da Ugdh. Come lei, altri due bambini in Italia e altri 40 nel mondo. Il primo articolo scientifico che tratta della malattia è uscito nel 2020. Rientriamo in una casistica rara, per questo con l’Associazione ci impegniamo a sostenere un progetto di ricerca del Bambin Gesù…». Il progetto di ricerca avviato nel 2023 ha un costo stimato di 196mila euro, ma permetterebbe ai ricercatori di identificare e definire tutti gli aspetti della malattia, consentendo ai piccoli malati di avere subito il farmaco adeguato. E’ un progetto di terapia traslazionale, in cui la ricerca può essere applicata immediatamente sui pazienti, come Flavia. «La malattia si manifesta con gravi deficit neurologici con ripercussioni a livello cognitivo e motorio – spiega ancora Cristina Carducci – oltre a crisi epilettiche. Una malattia molto severa. La cura è sperimentale, ma è una speranza».

«Questo viaggio è un modo per sostenere la raccolta fondi – dicono ancora Giacomo e Leanne – volevamo fare qualcosa di più per Flavia e la sua famiglia. Cammineremo indossando la maglia dell’associazione, distribuendo gadget e braccialetti, e soprattutto tramite il QR code stampato sul braccio, inquadrandolo si potrà donare, seguire la storia di Flavia e conoscere la malattia. Ogni giorno scriveremo un diario di bordo, un “giramondiario”, sia cartaceo che digitale, che riempiremo di pensieri».

Per sostenere l’associazione “Progetto Flavia Ugdh” si possono fare donazioni (info su: www.progettoflaviaugdh.org – IT37E0100514400000000011263) oppure acquistare i prodotti legati al progetto benefico o tramite il 5×1000.