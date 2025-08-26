Santa Maria Nuova: ultimo saluto a Ramona, insegnante stroncata da un malore a 41 anni

SANTA MARIA NUOVA – L’ultimo saluto oggi alla chiesa di Sant’Antonio da Padova, in piazza Magagnini, al centro del paese, a Ramona Corneli, 41 anni, mamma e insegnante, mancata improvvisamente venerdì mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Senigallia. Mamma di due figli, sposata, Ramona era originaria di Filottrano ma abitava a Santa Maria Nuova.

Insegnante di sostegno alla scuola primaria “Collodi” di Jesi, era molto apprezzata e ben voluta. Le colleghe, in lacrime, ricordano la dolcezza del suo sorriso e la grande disponibilità, soprattutto verso i bambini cui manifestava sempre tanta attenzione e vicinanza. Era appassionata del suo lavoro, un’insegnante che lavorava con scrupolo e coscienza. La sua improvvisa scomparsa getta familiari, amici e colleghi nello sconforto.

I funerali saranno celebrati oggi (mercoledì 27 agosto) alle ore 10 muovendo dalla casa funeraria Bottegoni di Filottrano dove è stata allestita la camera ardente per la chiesa di Sant’Antonio da Padova, dove alle 10,30 sarà celebrato il rito funebre. Dopo la cerimonia, Ramona riposerà nel cimitero comunale.