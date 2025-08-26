Santa Maria Nuova: ultimo saluto a Ramona, insegnante stroncata da un malore a 41 anni
Jesi-Fabriano
Cronaca Jesi-Fabriano

Santa Maria Nuova: domani l’ultimo saluto a Ramona, insegnante stroncata da un malore a 41 anni

I funerali saranno celebrati nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, poi l'ultimo viaggio verso il cimitero comunale

Di Talita Frezzi -

SANTA MARIA NUOVA – L’ultimo saluto oggi alla chiesa di Sant’Antonio da Padova, in piazza Magagnini, al centro del paese, a Ramona Corneli, 41 anni, mamma e insegnante, mancata improvvisamente venerdì mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Senigallia. Mamma di due figli, sposata, Ramona era originaria di Filottrano ma abitava a Santa Maria Nuova.

Insegnante di sostegno alla scuola primaria “Collodi” di Jesi, era molto apprezzata e ben voluta. Le colleghe, in lacrime, ricordano la dolcezza del suo sorriso e la grande disponibilità, soprattutto verso i bambini cui manifestava sempre tanta attenzione e vicinanza. Era appassionata del suo lavoro, un’insegnante che lavorava con scrupolo e coscienza. La sua improvvisa scomparsa getta familiari, amici e colleghi nello sconforto.   

I funerali saranno celebrati oggi (mercoledì 27 agosto) alle ore 10 muovendo dalla casa funeraria Bottegoni di Filottrano dove è stata allestita la camera ardente per la chiesa di Sant’Antonio da Padova, dove alle 10,30 sarà celebrato il rito funebre. Dopo la cerimonia, Ramona riposerà nel cimitero comunale.

Ti potrebbero interessare