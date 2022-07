Santa Maria Nuova, scontro frontale sulla ss362: tre auto coinvolte e tre feriti in codice rosso a Torrette

Tre feriti sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso di Torrette con dei codici rossi ma non sono in pericolo di vita

JESI – Un altro incidente sulla ss362 la strada che da Minonna collega a Santa Maria Nuova e Filottrano. È successo nella notte, verso l’una e mezzo, nei pressi della località La Torre. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti per i rilievi, a scontrarsi frontalmente sono state due auto con il coinvolgimento di una terza. Feriti tutti i conducenti dei veicoli, due uomini e una donna, tutti molto giovani. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde di Jesi, l’automedica del 118, la Croce gialla di Santa Maria Nuova e di Chiaravalle, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Jesi e una squadra dei Vigili del fuoco.

Tre persone sono state trasferite in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, una quarta che viaggiava come passeggera a bordo di una delle auto coinvolte nel sinistro, ha rifiutato il trasporto in ospedale. La squadra dei Vigili del fuoco di Jesi ha collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre gli occupanti delle auto e mettere poi in sicurezza i mezzi coinvolti. Le cause e le responsabilità del sinistro sono al vaglio dei militari che hanno eseguito i rilievi di legge. Fortunatamente nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

Lo scontro sulla ss362 nei pressi della località La Torre.

E non ci sono stati feriti, ma solo un po’ di spavento per l’incidente avvenuto oggi pomeriggio alle 16,20 lungo via Mura Orientali quando un mezzo del Corriere Espresso, forse seguendo una errata indicazione del navigatore o semplicemente sbagliando manovra, è rimasto incastrato in un vicolo nel centro storico. Qualche disagio durante le manovre per tornare sulla via giusta, ma sembra che non ci siano state conseguenze per l’autista, tanto che anche la Polizia locale non è stata allertata e non è stato necessario un intervento della pattuglia per gestire la viabilità.