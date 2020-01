«Coraggio, tenacia, umiltà e saggezza. Questo era Sandro Paradisi»

JESI – Una poesia per ricordare Sandro Paradisi. A dedicargliela, gli amici di una vita Tonino Dominici e Giuliano De Minicis, con lui nella fondazione Succisa Virescit, l’organismo fortemente voluto dal compianto imprenditore jesino che «incoraggia, sostiene e realizza iniziative che mirano a favorire il pieno sviluppo della persona nelle sue espressioni, in ambito economico, sociale, artistico e scientifico, valorizzando e promuovendo la cultura della solidarietà e della responsabilità sociale e sviluppando la pratica del dono».

Sandro Paradisi

Si susseguono, intanto, i messaggi di cordoglio di quanti lo conoscevano e hanno avuto la fortuna di lavorarci. Era un imprenditore illuminato, di quelli che collaborano con dipendenti e sindacati nello sviluppo d’impresa. Era anche un visionario, vedeva prima degli altri cosa sarebbe successo poco dopo.

Ciò che è accaduto all’interno della sua azienda è emblematico. Anno 2008, crolla il distretto fabrianese. Paradisi calcola rapidamente la perdita potenziale di fatturato. Ipotizza un 20%. Ma è troppo ottimista. Il conto economico è impietoso: – 35%. Che fare? Attendere sottocoperta la fine del temporale e intanto licenziare? Mettere al sicuro il patrimonio personale? In molti, probabilmente, si sarebbero mossi in questo modo. Ma non il ciclista Paradisi, che ha deciso invece di fronteggiare l’impervia “salita” e investire. Su tre cose: macchinari, organizzazione interna e soprattutto persone. Zero ore di cassa integrazione, nessuna richiesta di ammortizzatori sociali. Solo tanta, tantissima, formazione. Ed è passato da maniglie e pomelli degli elettrodomestici a iniettori e valvole del settore automotive.

Sandro verrà ricordato oggi, nella chiesa Regina della Pace, alle ore 15, con la celebrazione dei funerali. E questa è la poesia dedicatagli dalla fondazione Succisa Virescit.

In ricordo di Sandro Paradisi

Che diremo all’amico che dorme?

La parola più tenue ci sale alle labbra

dalla pena più atroce.

E non c’è tempo per comprendere,

tempo per sperare, tempo per accettare il silenzio.

Parleremo allora alla notte che fiata sommessa

di un uomo giusto, buono e lieve come un arcobaleno.

Parleremo di sorrisi, ironie, sguardi

che incontreremo ancora nei nostri ricordi più preziosi.

Parleremo di attenzioni e gesti silenziosi

donati per alleviare altrui fatiche e sofferenze.

Parleremo di una mitezza elevata a virtù contagiosa.

Parleremo di uno sguardo limpido e vero, curioso

rivolto continuamente al nuovo, ai percorsi mai battuti.

Parleremo di coraggio e tenacia,

sfida permanente alle difficoltà del quotidiano.

Parleremo di umiltà e saggezza,

consapevolezza e conoscenza.

Parleremo di amicizia leale e generosa,

di disponibilità e altruismo.

Parleremo di tenerezza e soavità,

di vicinanza e nobiltà d’animo.

Parleremo di radici recise che ricrescono nella condivisione, nella solidarietà appassionata e vera.

Parleremo del nostro cuore spezzato per sempre

di nostalgia.

Parleremo di te, parleremo di Sandro

senza altro parlare…

Giuliano, Tonino e gli amici della Fondazione Succisa Virescit