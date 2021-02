San Vincenzo de Paoli: torna a Jesi il Carrello solidale per le famiglie in difficoltà

Quattro i supermercati aderenti all'iniziativa benefica per la raccolta di generi di prima necessità non deperibili

JESI- È una iniziativa di quelle che ciclicamente si ripetono, perché la povertà colpisce un numero sempre maggiore di persone e tante non chiedono per paura, vergogna, timidezza. A tutte queste persone in difficoltà economica, a coloro che non riescono a far fronte ai bisogni quotidiani essenziali – come mettere insieme il pranzo e la cena per la propria famiglia – tende una mano la Fondazione San Vincenzo de Paoli di Jesi.

Torna l’iniziativa benefica “Il Carrello solidale” grazie anche alla disponibilità e sensibilità dei direttori dei supermercati aderenti, che ospitano il carrello vuoto da riempire con le donazioni dei clienti. Nel carrello possono essere donati prodotti a lunga conservazione (pasta, tonno, legumi …), ma anche giocattoli nuovi per bambini, materiale didattico nuovo (come quaderni, penne, astucci, zaini…). Non possono essere donate cose usate per via della necessità dell’igienizzazione per la prevenzione della diffusione del Covid-19, pertanto meglio donare solo prodotti sigillati o cose nuove.

I prodotti e i beni donati nei carrelli saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. I carrelli sono ospitati nei supermercati Coal Jesi, Sì con Te supermercato Jesi di via Fausto Coppi; Sì con Te superstore di Jesi presso il centro commerciale Il Torrione; Sì con Te supermercato Jesi in via Paladini. Lo scorso anno la San Vincenzo de Paoli ha distribuito oltre 200 quintali di generi alimentari non deperibili a ben 80 famiglie che assiste, complessivamente 400 persone (pari all’1% della popolazione jesina). La San Vincenzo ringrazia anticipatamente quanti vorranno aderire all’iniziativa solidale oltre che i supermercati aderenti.