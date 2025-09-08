San Paolo di Jesi, vincita da 32mila euro al Lotto

JESI – Esultano le Marche grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, colpo da 32.500 euro, nell’estrazione di venerdì 5 settembre, a San Paolo di Jesi, in provincia di Ancona, nel punto vendita di piazza Domenico Ricci. La vincita è stata realizzata grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Genova, con una giocata da 10 euro.



L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 14,4 milioni di euro, per un totale di 893,7 milioni di euro da inizio 2025.