San Marcello, scontro tra due auto: tre feriti tra cui una bambina

L'incidente si è verificato in via Serra, alle porte del paese. Le tre persone coinvolte sono state accompagnate in pronto soccorso a Jesi

SAN MARCELLO – Attimi di concitazione e paura nel primo pomeriggio di oggi, verso le 15, in via Serra la strada stretta e tortuosa che collega San Marcello a Monsano e Chiaravalle, passando per le campagne. Nel primo tratto di via Serra, quindi nella parte più vicina al paese, due auto si sono scontrate fronto-lateralmente. Viaggiavano con direzioni opposte e si sarebbero “toccate”.

A restare ferite, tre persone, due donne e una bambina di 11 anni che viaggiava insieme alla madre. Immediato l’allarme al numero unico 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi con due ambulanze della Croce gialla di Morro d’Alba e della Croce verde di Jesi. A restare ferite in modo non grave per fortuna, sono state una ventenne che viaggiava su una delle due utilitarie e una donna di 50 anni con la figlia 11enne. Sono state tutte accompagnate in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani per essere sottoposte a tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco e i Carabinieri.