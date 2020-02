San Marcello, ritrovata la donna scomparsa

Si era allontanata da casa sabato mattina, nella preoccupazione dei famigliari che avevano sporto denuncia. Il ritrovamento in serata: «Tutto sommato sta non male»

SAN MARCELLO – Dopo giorni di apprensione finisce bene l’attesa di famigliari e sammarcellesi: Paola Giombini, la donna di 55 anni di San Marcello scomparsa da casa da sabato mattina (22 febbraio), è stata ritrovata, in condizioni discrete.

Ne dà la notizia il Comune di San Marcello sulla sua pagina Facebook: «È stata ritrovata stasera è sta tutto sommato non male». E ancora: «Grazie alle forze dell’ordine e in particolare ai Carabinieri che l’hanno cercata senza sosta in questi tre giorni fino al ritrovamento di questa sera e grazie a tutti voi che in qualche modo ci avete e l’avete aiutata. Stasera siamo tutti molto felici per la sua famiglia e per la nostra comunità sammarcellese».

Ad aver fatto eco della sua scomparsa era stato sempre il Comune, che sabato sui social aveva lanciato l’allarme: «Paola è stata vista allontanarsi da casa, in via Serra, questa mattina intorno alle 7,45 – 8 a bordo della sua macchina (…). La famiglia ha sporto denuncia ai Carabinieri di Morro D’Alba, sono state allertate sia la Protezione civile regionale che i Vigili del Fuoco. (…) Chiunque avesse sue notizie può contattare i Carabinieri».

Domenica la prima traccia: il ritrovamento dell’auto di Paola alla stazione di Jesi. E ora la bella notizia finale.