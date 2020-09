San Marcello, pota un albero ma gli sfugge la motosega: ferito agricoltore

SAN MARCELLO – Pota i rami alti di un albero con una motosega, arrampicato in cima a una scala, ma improvvisamente l’arnese gli sfugge e si ferisce ad un avambraccio. Attimi di paura questa mattina, 2 settembre, verso le 11 in un podere agricolo in via Serra dove un agricoltore di 77 anni che vive solo, stava facendo dei lavori in campagna e si è ferito.

L’uomo, tempra d’acciaio e gran coraggio, sebbene con una ferita molto profonda all’avambraccio sinistro, sanguinante, ha raggiunto la sua abitazione e ha allertato il 118.

Intanto si è ripulito e ha fasciato il braccio in attesa dell’ambulanza. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Falconara con l’ambulanza della Croce Gialla di Morro d’Alba, che hanno constatato la gravità della ferita all’avambraccio. L’uomo è stato trasferito in codice due rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico ricostruttivo. Le sue condizioni sono gravi.