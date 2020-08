San Marcello, scontro con un furgone: donna in bici ferita

Si tratta di una 60enne residente in zona. A seguito del violento impatto, la donna è finita in un campo. Era cosciente, ma ha riportato traumi

SAN MARCELLO- Stava viaggiando in sella alla sua bicicletta, quando si è scontrata con un furgone di una ditta di trasporti/spedizioni.

L’incidente è avvenuto questa mattina verso le 9,30 in via Montelatiere, alle porte di San Marcello. La donna – 60enne (P.P. le sue iniziali) residente in zona – in seguito all’urto è stata sbalzata a bordo strada, finendo in un campo. È rimasta sempre cosciente, ma ha riportato traumi e ferite.

L’autista del furgone ha lanciato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi, l’ambulanza della Croce Gialla di Morro d’Alba e, per le condizioni apparse subito gravi della donna, anche l’eliambulanza Icaro01 da Torrette.

La 60enne è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove è stata sottoposta a tutte le cure del caso. Ha riportato un trauma cranico commotivo, una frattura scomposta del polso e un trauma al bacino. Le sue condizioni sono serie. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Jesi.