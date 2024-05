Jesi, ecco San Floriano. Sarà il Palio dei sogni, «storia e fantasia a confronto»

L’antipasto di “Aspettando il Palio” si accende domani, 3 maggio, quando alle 18,30 si darà luce alla illuminazione predisposta per l’occasione in Piazza Federico II. Dal 9 al 12 maggio poi il Palio con le sue taverne e i cortei

JESI – Sarà il “Palio dei sogni”. «Storia e fantasia a confronto» dice Emanuel Santoni, presidente dell’Ente Palio, nel presentarlo. L’edizione numero 27 è stata presentata in Comune insieme, fra gli altri, al sindaco Lorenzo Fiordelmondo e alla consigliera regionale Lindita Elezi. L’antipasto di “Aspettando il Palio” si accende letteralmente domani, 3 maggio, quando alle 18,30 si darà luce alla illuminazione predisposta per l’occasione in Piazza Federico II. Dal 9 al 12 maggio poi il Palio con le sue taverne, otto, aperte fino all’una.

Palio di San Floriano 2023 (foto ufficio stampa Palio)

Tra il 3 e il 12 maggio i numeri della organizzazione parlano di «22 comuni coinvolti, 18 gruppi ospiti da altre rievocazioni, circa 600 figuranti nei diversi cortei, 40 collaborazioni tra associazioni e soggetti privati, 2 convegni, 2 mostre, 8 taverne più 2 casette, attività con museo Federico II per ragazzi e adulti oltre alla collaborazione con il Festival Stupor Mundi e 15 banchi nel mercatino medievale. Il Pre-palio vedrà la possibilità di partecipare a diversi eventi preparatori e d’intrattenimento tra cui una cena con delitto al Circolo Cittadino, esibizioni musicali in Piazza delle Monachette, il ritorno del concorso di pittura Giu pe’ Sant’anna, il torneo nazionale per arcieri organizzato dalla Lam (con 140 partecipanti da tutta Italia), oltre alla classica Scampanada de San Fiorà il 4 maggio. Per il Palio arriveranno ulteriori scenografie legate al tema, le classiche taverne, mostre, spettacoli, cortei e tutte le competizioni tra comuni e quartieri. Tra le novità il corteo notturno con le fiaccole, un festival musicale medievale, la copertura con sacchi di iuta di diversi cartelli stradali per migliorare l’atmosfera e lo spostamento dei momenti istituzionali e degli spettacoli in Piazza Baccio Pontelli».

La presentazione del Palio di San Floriano 2024: Lorenzo Fiordelmondo, Emanuel Santoni, Lindita Elezi (foto ufficio stampa Palio)

Per Fiordelmondo: «Manifestazione che caratterizza l’identità storica della città, unendo aspetto culturale e momenti popolari. Significativi per il territorio momenti come quello del corteo storico cui partecipano sindaci della Vallesina e istituzioni». Per Elezi (la Regione ha dato un contributo di 15mila euro): «Importante riconoscere storia di sacrificio e impegno di chi dà vita a questo appuntamento, mi sono adoperata in commissione bilancio con un emendamento che gli desse un meritato supporto».

Il 4 maggio, giorno di San Floriano, da cerchio rosso la Fiera che in centro vedrà il mercato straordinariamente presente anche nel pomeriggio (9-19) e l’appuntamento con la festa del corteo delle campanelle per i bimbi. Ecco il programma completo.

VENERDÌ 3 MAGGIO – ASPETTANDO IL PALIO

ORE 16:30 – CORSO MATTEOTTI: “Jesi e il 900, verso il 2050” Stand dimostrativo Palio San Floriano all’interno

della mostra. In collaborazione con Fondazione Gabriele Cardinaletti (fino al 19 maggio);

ORE 18:30 – PIAZZA FEDERICO II: Accensione stelle del Palio dei Sogni;

ORE 20:30 – CIRCOLO CITTADINO JESI: Cena con Delitto “L’incubo del tintore” in collaborazione con “Il Sipario”.

SABATO 4 MAGGIO – SCAMPANADA DE SAN FIORÀ

ORE 9.00/18.00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Fiera di San Floriano a cura del Comune di Jesi;

ORE 16:30/19:30 – MUSEO FEDERICO II: Giochiamo con lo Stupor Mundi. Spazio bambini gratuito per colorare,

leggere e divertirsi insieme all’aperto;

ORE 16:30 – CATTEDRALE: Ritrovo dei bambini per la Scampanada de San Fiorà;

ORE 17:00 – CATTEDRALE: Benedizione delle campanelle;

ORE 17:15 – DALLA CATTEDRALE ALLA CHIESA DI SAN NICOLÒ: Corteo delle campanelle accompagnato dal

gruppo Tamburi Junior, San Floriano e il diavolo;

ORE 17:30 – CATTEDRALE: il vescovo celebra la messa per San Floriano;

ORE 17:30 – CHIESA DI SAN NICOLÒ: Apertura banchetto delle pigotte medievali a cura dell’Unicef Jesi;

ORE 18:00 – CHIESA DI SAN NICOLÒ: Arrivo del corteo delle campanelle e rappresentazione della Leggenda di

San Floriano e il diavolo;

ORE 18:15 – CHIESA DI SAN NICOLÒ: Esibizione musicale studenti Scuola Media Lorenzini – Istituto Comprensivo

San Francesco;

ORE 18:30 – MUSEO FEDERICO II: Jesoterica: San Floriano e le celebrazioni di Maggio. Dalla simbologia del Santo Patrono cittadino alle tradizioni ancestrali;

ORE 20:30 – TAVERNA SAN FLORIANO: Cena a tema e successiva visita del Torrione di Mezzogiorno in collaborazione con i Templari;

ORE 22:30 – PIAZZA DELLE MONACHETTE: Esibizione celtico medievale del gruppo “Zecky Boys”

DOMENICA 5 MAGGIO – ASPETTANDO IL PALIO

ORE 8:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: ritrovo degli arcieri;

ORE 9:00/13:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Prova di Campionato L.A.M e XIII Torneo di arco storico ”Don Mario Bagnacavalli”;

ORE 10:00/12:30 – GALLERIA DI PALAZZO DEI CONVEGNI: Concorso di pittura estemporanea “Giù Pé Sant’Anna”;

ORE 16:30/19:30 – MUSEO FEDERICO II: Giochiamo con lo Stupor Mundi. Spazio bambini gratuito per colorare, leggere e divertirsi insieme all’aperto;

ORE 17:30 – PALAZZO DEI CONVEGNI: Convegno “Le campane e il diavolo, correndo tra Cingoli e Jesi. Una lettura della leggenda di San Floriano” a cura del Dott. Luca

Pernici, Direttore Biblioteca comunale Ascariana di Cingoli, Socio Deputazione Storia Patria Marche;

Ore 18:00 – GALLERIA DI PALAZZO DEI CONVEGNI: Premiazione del concorso di pittura estemporanea a cura dell’Associazione culturale “Giù Pé Sant’Anna”;

ORE 20.30 – TAVERNA SAN FLORIANO: Cena a tema e successiva visita del Torrione di Mezzogiorno in collaborazione con i Templari.

LUNEDÌ 6 MAGGIO – ASPETTANDO IL PALIO

ORE 16:30 – CORSO MATTEOTTI: “Jesi e il 900, verso il 2050” Stand dimostrativo Palio San Floriano all’interno della mostra.

In collaborazione con Fondazione Gabriele Cardinaletti.

MARTEDÌ 7 MAGGIO – ASPETTANDO IL PALIO

ORE 16:30 – CORSO MATTEOTTI: “Jesi e il 900, verso il 2050” Stand dimostrativo Palio San Floriano all’interno della mostra.

In collaborazione con Fondazione Gabriele Cardinaletti.”

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO – ASPETTANDO IL PALIO

ORE 16:30 – CORSO MATTEOTTI: “Jesi e il 900, verso il 2050” Stand dimostrativo Palio San Floriano all’interno della mostra.

In collaborazione con Fondazione Gabriele Cardinaletti.”

GIOVEDÌ 9 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 10:00/16:00 – MUSEO FEDERICO II: “Andar per mare…Percorso interattivo alla scoperta di luoghi, lingue e culture diverse”;

ORE 17:00/20:00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI: Inaugurazione Mostra Fotografica “Passeggiate in città” a cura del

Circolo Culturale jesino Massimo Ferretti e distribuzione Libretti Palio;

ORE 16.00 – HOTEL FEDERICO II: Inaugurazione festival “Stupor Mundi” con bandiere, ballo e armati;

ORE 18.00 – PARCO DAVID SASSOLI: Festa dell’Europa con gli Sbandieratori del Palio di San Floriano;

ORE 18.00 – CHIESA SAN NICOLÒ: Convegno “Jesi dal libero comune alla Signoria” in collaborazione con Ass.Quaderni Storici Esini;

ORE 18:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 18:30 – VIE DEL CENTRO STORICO: Corteo guidato dall’araldo per annuncio dell’inizio della XXVII edizione del Palio di San Floriano;

ORE 18:30 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Attivazione decorazioni Palio dei Sogni;

ORE 21:45 – VIE DEL CENTRO STORICO: Esibizioni itineranti dei gruppi dell’Ente Palio San Floriano presso le taverne;

ORE 24.00 – Fine esibizioni e chiusura delle taverne.

VENERDÌ 10 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 10:00/16:00 – MUSEO FEDERICO II: “Andar per mare…Percorso interattivo alla scoperta di luoghi, lingue e culture diverse”;

ORE 15.00/20.00 – TORRIONE DEL MEZZOGIORNO: Apertura straordinaria dei camminamenti in collaborazione con i Templari Cattolici d’Italia;

ORE 17:00/24:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Mercatino medievale;

ORE 17:00/22:00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI: Mostra fotografica “Passeggiate in città” a cura del Circolo Culturale jesino Massimo Ferretti;

ORE 17:30 – DA PIAZZA BACCIO PONTELLI ALLA CATTEDRALE: Partenza del corteo dei quartieri per la Benedizione dei Gonfaloni;

ORE 17:30/19:30 – CHIESA DI SAN NICOLÒ: Esposizione storica “Palio di San Floriano, tra Leggenda e storia”;

ORE 18:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 18:15 – CATTEDRALE: Benedizione dei Gonfaloni;

ORE 18:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Accampamento medievale degli Armati dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 18:30 – DALLA CATTEDRALE A PIAZZA PERGOLESI: Corteo per la riconsegna del Palio dei quartieri;

ORE 18:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Attivazione decorazioni Palio dei Sogni;

ORE 18:45 – PIAZZA PERGOLESI: Riconsegna del Palio dei quartieri;

ORE 20:45 – DA PIAZZA PERGOLESI A PIAZZA BACCIO PONTELLI: Corteo per la cerimonia di investitura dei cavalieri;

ORE 21.00/23.30 – PIAZZA FEDERICO II: Esibizioni artistiche di piccoli numeri di giocoleria infuocata e acrobatica aerea a cura del gruppo Fuochi Fatui;

ORE 21:15 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Cerimonia di investitura dei cavalieri;

ORE 21:30 – DA PIAZZA BACCIO PONTELLI A PIAZZA COLOCCI: Corteo per la gara degli arcieri;

ORE 21:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Gara degli atleti dei vari quartieri di Jesi con giochi medievali a cura di AGESCI gruppo Scout Jesi 2;

ORE 21:45 – PIAZZA COLOCCI: Gara degli arcieri valevole assegnazione Palio dei quartieri;

ORE 22:30 – PIAZZA DELLE MONACHETTE: Esibizione celtico medievale del gruppo “50Celt”;

ORE 24.00 – Fine esibizioni e chiusura delle taverne.

SABATO 11 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 10:00/16:00 – MUSEO FEDERICO II: “Andar per mare…Percorso interattivo alla scoperta di luoghi, lingue e culture diverse”;

ORE 10:00/24:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Mercatino medievale;

ORE 10:00/12:30 – 17:00/22:00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI: Mostra fotografica “Passeggiate in

città” a cura del Circolo Culturale jesino Massimo Ferretti;

ORE 12:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 15:00/20:00 – TORRIONE DEL MEZZOGIORNO: Apertura straordinaria dei camminamenti in collaborazione con i Templari Cattolici d’Italia;

ORE 16:00/24:00 – CENTRO STORICO: Artisti di strada;

ORE 16:00 – DA PIAZZA PERGOLESI A PIAZZA BACCIO PONTELLI: Partenza del corteo storico con i sindaci della

Vallesina, la regione Marche e con la partecipazione dei gruppi ospiti;

ORE 16:30/19:30 – PIAZZA PERGOLESI: Giochi tradizionali in legno a cura della Ludoteca “La Girandola” di Jesi;

ORE 16:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Accampamento medievale degli Armati dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 17:00 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Privilegio, discorsi autorità (sindaco di Jesi, esponenti della regione e

dell’Ente Palio), abbinamento arcieri con i comuni, ringraziamento gruppi ospiti, premiazione XI° concorso piatto

tipico e assegnazione premio San Floriano;

ORE 17:30/19:30 – CHIESA DI SAN NICOLÒ: Esposizione storica “Palio di San Floriano, tra Leggenda e storia”;

ORE 17:30/19:15 – La corale Santa Lucia per le vie del Palio (Diretta da Giorgia Pesaresi) – Partenza dalla Chiesa di

San Nicolò (17.30), passando per Piazza delle Monachette (18:30) e arrivo alla Chiesa di San Pietro Apostolo (19:15);

ORE 18:00 – DA PIAZZA BACCIO PONTELLI ALLA CATTEDRALE: Corteo storico con le autorità per la benedizione;

ORE 18:30 – CATTEDRALE: Consegna cero e benedizione alla città da parte del vescovo di Jesi;

ORE 19:00 – PALAZZO SANTONI: Esibizione di: Corale “San Francesco D’Assisi”, i “MusItalici (Ensemble di nyckelharpe), gruppo di danza storica “Quam Pulchra Es”. Dirige Maruska Di Giannatale.

ORE 19:30 – DALLA CATTEDRALE A PIAZZA BACCIO PONTELLI: Corteo storico;

ORE 20:30 – VIE DEL CENTRO STORICO: Musica itinerante a cura dei “Castigamatt”;

ORE 21.00/23.30 – PIAZZA FEDERICO II: Esibizioni itineranti e interventi musicali di artisti di strada;

ORE 21:30 – DA PIAZZA PERGOLESI A PIAZZA COLOCCI: Corteo storico;

ORE 21:45 – PIAZZA COLOCCI: Gara di tiro con l’arco storico valido per assegnazione Palio di San Floriano;

ORE 22:00 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Spettacoli dei gruppi storici dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 24.00 – Fine esibizioni e chiusura delle taverne.

DOMENICA 12 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 10:00/22:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Mercatino Medievale;

ORE 10:00/12:30 – 17:00/20:00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI: Mostra Fotografica “Passeggiate in città” a cura del Circolo Culturale jesino Massimo Ferretti;

ORE 12:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 15:00/20:00 – TORRIONE DEL MEZZOGIORNO: Apertura straordinaria dei camminamenti in collaborazione con i Templari Cattolici d’Italia;

ORE 16:00/24:00 – CENTRO STORICO: Artisti di strada;

ORE 16:00 – DA PIAZZA PERGOLESI A AREA VERDE PORTAVALLE: Corteo storico con la partecipazione dei gruppi ospiti;

ORE 16:30/19:30 – PIAZZA PERGOLESI: Giochi tradizionali in legno a cura della Ludoteca “La Girandola” di Jesi;

ORE 17:00 – AREA VERDE PORTAVALLE: Discorsi autorità e inizio della gara equestre valevole per l’assegnazione del Palio dei Quartieri a cura della UISP;

ORE 17:15/19:00: La corale Santa Lucia per le vie del Palio (Diretta da Giorgia Pesaresi) – Partenza dalla Chiesa di San Nicolò (17.15), passando per Piazza delle Monachette (18:00) e arrivo alla Chiesa di San Pietro Apostolo (19:00);

ORE 17:30/19:30 – CHIESA DI SAN NICOLÒ: Esposizione storica “Palio di San Floriano, tra Leggenda e storia”;

ORE 17:30 – DA AREA VERDE PORTAVALLE A PIAZZA BACCIO PONTELLI: Corteo storico;

ORE 18:00 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Ringraziamenti, premiazione del XIII Torneo “Don Mario Bagnacavalli” ed esibizione dei gruppi ospiti;

ORE 19.15 – PIAZZA COLOCCI: Corsa della campana tra i comuni della Vallesina organizzata dal C.S.I. valevole per l’assegnazione del Palio di San Floriano;

ORE 21:00/23:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Esibizioni dei gruppi storici di Jesi, premiazione vincitori delle varie gare, del palio dei Quartieri, consegna del Palio di San Floriano al comune vincitore;

ORE 23:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Spettacolo conclusivo “Welcome to Burlesque” dei Fuochi Fatui;

ORE 24.00 – Fine esibizioni e chiusura delle tavern