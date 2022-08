Finisce con la ruota in una buca e cade in un fossato, ciclista soccorso dall’eliambulanza

Gravi le condizioni del ciclista che da Jesi è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso di Torrette

JESI – Stava affrontando la discesa di Mazzangrugno, nei pressi dell’agriturismo “La Quiete” quando, improvvisamente, ha trovato sulla carreggiata una profonda buca. Ci è finito con la ruota anteriore della sua bici e il cratere era così profondo che la ruota s’è staccata dal telaio della bici, scaraventando il ciclista in un fossato, per diversi metri.

L’incidente è avvenuto oggi 4 agosto verso le 14, 20. L’uomo – un 49enne di Ancona – è riuscito a lanciare l’allarme al 118 e immediatamente sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 con i militi della Croce verde di Jesi. Difficili le ricerche del ciclista, finito per diversi metri in un fossato. Si è anche alzata l’eliambulanza Icaro01 che, una volta rintracciato il ferito, lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Sul posto anche la Polizia locale.