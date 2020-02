Rugby Subacqueo, a Jesi i Campionati Italiani

JESI – Tutto pronto per l’inizio dei Campionati Italiani Assoluti di Rugby Subacqueo 2020 che si svolgeranno il 15 e 16 febbraio alla Piscina Federico II di Jesi. La squadra casalinga del Monsub sfiderà le altre quattro qualificate provenienti rispettivamente da Milano, Firenze, Cesena e Napoli.

La formazione fiorentina, reduce da ben 12 titoli consecutivi e sulla carta ancora favorita, vede, in questo 2020, tutte le altre squadre nettamente rinforzate rispetto allo scorso anno, e si presenterà con la miglior rosa possibile per confermarsi in quello che si prevede essere il campionato più combattuto degli ultimi anni.

I leoni jesini stanno chiamando a raccolta, sui loro social, il settimo uomo in acqua: la tifoseria. Un invito a tutta la cittadinanza alla partecipazione per tifare il Monsub. Appuntamento alla Piscina dell’Hotel Federico II sabato 15 febbraio, per la fase a gironi, dalle ore 20 alle 23 e domenica 16 febbraio, per la fase finale, dalle 14 alle 17.30. L’ingresso sarà gratuito. Inoltre, novità di quest’anno, finito il Campionato Italiano e prima delle premiazioni, ci sarà un’esibizione del settore nuoto sincronizzato da breve entrato a far parte della grande famiglia Monsub.