Rugby Jesi e Rotary, incontro nel segno dell’inclusione

Domenica 13 giugno Rotary e Rotaract ospiti dell'impianto di via Mazzangrugno per una giornata di festa fra sport, musica e convivialità in collaborazione con Anffas

JESI – Il mondo del Rugby Jesi ’70 ospita e incontra il Rotary Club e il Rotaract Club di Jesi per una giornata all’insegna della inclusione. L’appuntamento domenica prossima 13 giugno fra impianto da rugby e Club House di via Mazzangrugno. Sport, musica e intrattenimento segneranno una festa fatta di momenti in campo, convivialità, giochi e premiazioni finali.

«Ci è stata chiesta la disponibilità ad ospitare l’evento, finalmente in presenza dopo tanto tempo- dice il presidente del Rugby Jesi ’70, Luca Faccenda– abbiamo risposto di sì con piacere, dato lo spirito dell’occasione e dato che essere pronti a mettersi a disposizione per i bisogni della comunità fa parte della nostra visione».

La locandina dell’evento

«Il Rotary Club di Jesi – spiega il service- riparte con le attività in presenza con una giornata dedicata alle persone con disabilità, circa 15, e alle loro famiglie. La pandemia ha sospeso tante attività ma non ha sopito la vicinanza dei soci del Rotary Club di Jesi al loro territorio di riferimento. Così, nella prima uscita pubblica del Club si terrà una giornata di giochi e relax che vedrà tanti giovani, protagonisti nello sport e nelle attività ludiche, accompagnati dai volontari rotariani e rotaractiani. L’evento, in collaborazione con l’Anffas cittadino, si svolgerà presso il Centro Rugby di Jesi dove, a partire dalle 9, si esibiranno i giocatori della locale squadra, Rugby Jesi ‘70, affiancati dal team delle persone con disabilità, e proseguirà con laboratori esperienziali. Il tutto accompagnato da un momento di convivialità, con il pranzo aperto a soci e familiari. Dulcis in fundo Mago Baldo e gli amici rotariani regaleranno un pomeriggio di festa con la loro dinamicità. La giornata si concluderà con le premiazioni e la consegna di medaglie ricordo».

Dice Faccenda: «Siamo contenti di mettere a disposizione la nostra struttura, aprendoci come nostra abitudine alle realtà di un territorio nei confronti del quale condividiamo l’attenzione».