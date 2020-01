Rugby Jesi, sconfitta beffa

La Capitolina si impone 19-20 dopo una gara di grande equilibrio. Nel prossimo turno sfida alla seconda in classifica Modena

Si ferma in casa la Rugby Jesi ’70, che contro la Capitolina, dopo un match molto equilibrato, accusa una sconfitta con il beffardo risultato di 19-20.

Jesi domina tutto il primo tempo, occupando il campo avversario e creando molte fasi di gioco ma raccogliendo poco. La Capitolina, con una difesa eccellente, contrattaccare e va a segno, 8-5 a fine primo tempo.

Nella ripresa il quindici di casa parte bene, pressa e mette a segno due calci di punizione con Santarelli. Poi una svista permette il contrattacco all’avversario, che va in meta mentre Jesi spreca un paio di piazzati.

Sul 14-20 Jesi gioca il tutto per tutto cercando la rimonta, andando in meta con Carosi. Ma Santarelli non trasforma.

«Purtroppo era una partita che si poteva vincere tranquillamente – dice il tecnico Mariano Fagioli – un match disputato punto a punto. Sapevamo che l’avversario sarebbe stato di alto livello, ci siamo dimostrati agguerriti, peccando, però, di lucidità. Conosciamo benissimo il nostro potenziale e dobbiamo mantenere il giusto atteggiamento per la prossima sfida contro la seconda in classifica, il Modena. Saremo all’altezza della situazione e, perché no, porteremo a casa una meritata vittoria».