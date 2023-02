Rugby Jesi, contro Imola bagnato e meritato ritorno alla vittoria

JESI – Ritrova il sorriso il Rugby Jesi 70 e sul proprio campo, contro il fanalino di coda Imola, compie tutto intero il proprio dovere tornando alla vittoria: 24-20 per i Leoni, in una giornata resa complicata dalla pioggia battente sotto la quale si è giocato l’intero confronto. «Tanto freddo, tanta acqua per tutti gli 80 minuti di gara: in condizioni simili di meteo e di campo è difficile giocare e va a finire che i valori si riequilibrano – commenta coach Marco De Rossi, tecnico del Rugby Jesi – noi abbiamo fatto una buona partita per almeno 60 minuti, poi abbiamo un poco patito la stanchezza e gli infortuni. Giochiamo costantemente con 6-7 elementi della nostra Under 19 e questo ci fa piacere, perchè ci mettono grande impegno, ci danno tanto e stanno crescendo ed è uno degli obiettivi che abbiamo. Ma è chiaro che a volte ti può portare a concedere qualcosa sul piano dell’esperienza».

Rugby Jesi- Imola

Jesi consolida in classifica la sua sesta posizione, a quota 26 punti, prima del secondo troncone di una graduatoria in cui le prime cinque appaiono inarrivabili per tutte le altre. «Le prime cinque sono nettamente più avanti, noi ci teniamo la nostra metà classifica – dice De Rossi – e dobbiamo continuare a lavorare e ad allenarci per il finale di stagione. A fine marzo poi ci metteremo a tavolino per cominciare a programmare il futuro».

Nel prossimo turno, domenica 5 marzo, Leoni in trasferta sul campo del Firenze Rugby: un osso duro, la quinta forza della graduatori ad aprire il ciclo complicato delle sfide alle prime.

Risultati: Rugby Viadana- Firenze Rugby 22-3; Rugby Jesi ’70 – Imola Rugby 24-20; Bologna Rugby – Modena Rugby 1965 3-24; Highlanders Formigine – Lions Amaranto 5-12; Florentia Rugby – Cus Siena 60-0

Classifica: Rugby Viadana 60; Florentia Rugby 57; Modena Rugby 53; Bologna Rugby 39; Firenze Rugby 38; Rugby Jesi ’70 26; Unione Rugby San Benedetto 19; Cus Siena, Highlanders Formigine; Lions Amaranto 16; Imola Rugby 7