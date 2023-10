Rugby Jesi ’70, stop dai buoni segnali contro la big Colorno. E ora il derby

JESI – Stop ma tanti segnali positivi per il Rugby Jesi ’70 dalla proibitiva trasferta di Colorno per l’esordio nel nuovo campionato di Serie B. Sul campo di una delle candidate alla promozione, i Leoni cedono 66-32, segnano cinque mete e conquistano un punto in classifica, premio alla crescita mostrata. E in vista c’è per la seconda giornata già il derby, in programma domenica prossima 15 ottobre al “Latini” di Jesi (15,30) contro San Benedetto, che all’esordio ha fatto suoi 5 punti battendo in casa propria Siena (27-17).

«Sono veramente contento della prestazione della squadra – è il commento post partita di coach Marco De Rossi – mai prima, in trasferta, avevamo segnato tanto. Ed è anche arrivato un punto in classifica, in una fase in cui stiamo provando un nuovo sistema di gioco e inserendo i nuovi innesti. Segno che il lavoro che stiamo facendo e che abbiamo iniziato a partire dallo scorso anno, sta dando i suoi frutti».

Sottolinea De Rossi: «Tante le cose buone. Abbiamo vinto tutte le mischie e le touche, tutte le fasi di conquista della gara, guadagnando possessi. E in rolling maul abbiamo segnato quattro mete, trovando anche un’altra meta da fuori. Un grande primo tempo poi nel secondo, quando loro hanno inserito cinque dei ragazzi nell’orbita della formazione che affronta il Top 10, abbiamo sofferto un po’ dal punto di vista fisico e lì loro hanno fatto la differenza».

Un buon impatto col nuovo torneo e ora il derby. «Lavoreremo in settimana per prepararlo, senza pressioni ma con la voglia di prenderci una rivincita rispetto allo scorso anno».

Nel bilancio del fine settimana della palla ovale jesina, il successo della Under 18 per 17-0 sul Fano. I fanesi si rifanno in Under 16 vincendo a Jesi 5-19. Per la Under 14 successi 10-7 su Macerata e 45-7 su Falconara.

Campionato Serie B, girone 2, 1° giornata: Romagna – Rugby Pieve 57-8; Bologna Rugby – Firenze Rugby 1931 68-0; Modena Rugby – Lions Amaranto 27-0; U.R. San Benedetto – Cus Siena 24-17; Rugby Gubbio 1984 – Highlanders Formigine 14-10; Rugby Colorno – Rugby Jesi ’70 66-32

Classifica: Bologna Rugby, Romagna, Rugby Colorno, Modena Rugby, U.R. San Benedetto 5; Rugby Gubbio 1984 4; Highlanders Formigine, Cus Siena, Rugby Jesi ’70 1; Lions Amaranto, Rugby Pieve, Firenze Rugby 1931 0.

Prossimo turno (15 ottobre): Lions Amaranto – Romagna, Rugby Pieve – Bologna Rugby, Firenze Rugby 1931 – Modena Rugby, Rugby Jesi ’70 – U.R. San Benedetto, Cus Siena – Rugby Gubbio 1984, Highlanders Formigine – Rugby Colorno