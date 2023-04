Rugby Jesi ’70, sfuma il punto a Bologna

In casa della quarta, Leoni in corsa per muovere la classifica fino all'ultimo ma poi finisce 27-10 per gli emiliani. «Siamo andati a giocarcela con atteggiamento positivo, volevamo fare bene e per buona parte di gara ci siamo riusciti. Ora altre due big»

JESI – Torna con una sconfitta per 27-10 e non senza una nota di amaro in bocca il Rugby Jesi ’70 di coach Marco De Rossi dalla trasferta in casa della quarta forza della classifica del girone 2 di Serie B, il Bologna Rugby.

«Siamo andati a giocarcela con atteggiamento positivo – spiega il tecnico – volevamo fare bene e per buona parte di gara ci siamo riusciti. Poi abbiamo commesso dei piccoli errori, dettagli che si pagano, subendo un paio di mete in prima fase, su un placcaggio sbagliato. Sul 20-10 siamo stati a lungo in attacco e in corsa per tornare da Bologna comunque con un punto che, a mio giudizio, avremmo meritato. Ma non siamo riusciti a segnare e non è andata così e nel finale è arrivata una loro ulteriore meta. Come sempre eravamo la squadra più giovane in campo delle due e c’è ben poco da recriminare per quanto messo in campo dai ragazzi. Stiamo costruendo un gruppo che lotta e non si tira indietro, con qualche concessione d’esperienza che può capitare».

Dopo la sosta di Pasqua, Jesi tornerà in campo il 23 aprile fra le mura amiche (ore 15,30), ricevendo stavolta la terza in classifica Florentia che, come pure la seconda Modena, ha accorciato sul vantaggio della capolista. «Sappiamo di avere ora di fronte due partite molto difficili, prima Florentia e poi Modena- riepiloga De Rossi – poi arriveranno gare più alla nostra portata e vedremo come prepararci per affrontarle. Certo è un calendario in cui, fra soste e pause di campionato, non è facile trovare e mantenere continuità. Ma c’è da dire che siamo sempre in buon numero ad allenarci. Peraltro ci sarà anche da valutare e decidere, e ci riuniremo proprio in questi giorni per discuterne, quanto ai ragazzi della Under 19 in vista della prossima fase del campionato di categoria. Chi di loro gioca e si allena con noi lo sta facendo assolutamente bene ma è anche giusto che possano avere l’opportunità del confronto coi pari età».

Nel resto del quadro del fine settimana, da segnalare i risultati della Under 15, sconfitta 12-0 da Pesaro e vincente 0-7 su Ancona.

Risultati: Modena Rugby – Firenze Rugby 17-7; Florentia Rugby – Imola Rugby 41-6; Lions Amaranto – U.R. San Benedetto 21-14; Highlanders Formigine – Cus Siena 24-22; Bologna Rugby – Rugby Jesi ‘70 27-10

Classifica: Rugby Viadana 75; Modena Rugby 72; Florentia Rugby 71; Bologna Rugby 59; Firenze Rugby 50; Rugby Jesi ’70 26; Highlanders Formigine 25, Lions Amaranto 24; U.R. San Benedetto 21; Cus Siena 18; Imola Rugby 7.

Prossimo turno (23 aprile): Firenze Rugby – Bologna Rugby; Imola Rugby – U.R. San Benedetto; Cus Siena – Modena Rugby; Rugby Viadana – Lions Amaranto; Rugby Jesi ’70 – Florentia Rugby