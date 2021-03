Rugby Jesi ’70, la passione di Filippo Giacani e dei leoncini dell’Under 10

«Al campo ho trovato tanti amici e di loro mi fido. Difficile non poter fare in questo periodo tutto come prima ma questo sport è troppo bello e a smettere non ci penso proprio», spiega il giovanissimo leone

JESI – Una grande passione e un vero talento. Così dicono di lui in casa Rugby Jesi ’70. Filippo Giacani è uno dei giovanissimi leoni della Under 10 del club del presidente Luca Faccenda. «Gioco da quattro anni- racconta Filippo- ho cominciato perché ero stressato e non avevo amici. Al campo ne ho trovati tanti e di loro mi fido».

Dopo l’inizio il feeling con la palla ovale è proseguito. «Del rugby mi diverte prima di tutto il fatto che sia un gioco di squadra. E poi che cosa mi piace? Correre, andare diritto, fare meta, passare la palla».

Filippo Giacani in azione (foto Enrico Pensalfine per concessione famiglia Giacani)

Sono diciotto, spiega Filippo, i leoncini della Under 10 del Rugby Jesi ’70. E tutti loro, anche in questi mesi così particolari in cui tante delle solite cose non si possono fare, hanno comunque continuato ad allenarsi e venire al campo. «Certo è molto difficile – dice Filippo – ma è troppo bello e a smettere non ci penso proprio. Stiamo molto bene fra di noi e con i dirigenti: insieme scherziamo, facciamo battute e i più grandi ci dicono di stare a sentire quando ci viene detto e mostrato qualcosa».

L’allenatore è Andrea Angelucci. «È molto bravo, ci insegna tante cose e se ce n’è una che non facciamo bene, ce lo dice e ce lo spiega. A volte sì, lo facciamo un po’ arrabbiare, specie se non ci muoviamo a tornare in campo!».

Non resta che da aspettare di potere tornare a fare tutto come prima, comprese le partite. «Non vediamo l’ora di ricominciare a giocare, abbiamo troppa voglia!».