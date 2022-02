Rugby Jesi ’70, contro Imola la prima gioia. «Meritato premio per i ragazzi»

I Leoni jesini centrano il successo numero uno sul campo della loro stagione, col 15-10 ai danni del quindici romagnolo. Il tecnico Greco: «Il lavoro paga, anche in una stagione piena di avversità»

JESI – Finalmente la vittoria, la prima sul campo. Il Rugby Jesi ’70 supera 15-10 al “Latini” di via Mazzangrugno il fanalino di coda Imola Rugby e può esultare per il primo traguardo di un’annata dalle mille difficoltà. «Un premio, meritato, per i ragazzi. Ne hanno e ne avevamo bisogno. Ci sarà tempo per pensare a tutto il resto ma il lavoro paga» dice German Greco, tecnico dei Leoni che fino a domenica scorsa erano riusciti solo ad andare vicini al sapore del successo.

Il Rugby Jesi vincente contro Imola

Giornata dalle condizioni tutt’altro che agevoli, con il repentino ritorno dell’inverno, quella che ha visto Jesi ricevere sul proprio campo Imola per il secondo di tre impegni casalinghi consecutivi in questa ripresa di campionato.

«Abbiamo giocato per tutta la partita sotto la pioggia- racconta il tecnico – il campo, c’è da dire, per fortuna ha tenuto bene. La situazione ci ha penalizzati un poco sotto il profilo del gioco per i nostri tre quarti, era difficile riuscire a calciare largo l’ovale. Ne è venuta fuori una partita dura, tosta, che dovevamo vincere. Penseremo poi a lavorare sugli errori e sulla disciplina. Ma intanto era importante che il lavoro dei ragazzi venisse finalmente premiato. Sono sempre stati bravi e rimasti tranquilli anche nelle sconfitte. E nelle tante avversità di una stagione che ci vede ancora oggi fare i conti con diverse defezioni, fra infortuni, isolamenti e problemi vari».

Alcuni momenti della partita Rugby Jesi – Imola

Il gusto della vittoria richiama ora al ritorno al lavoro. «C’erano più sorrisi, nel terzo tempo di domenica scorsa – dice Greco – dopo una partita vinta si guarda con un altro spirito anche alle cose che non sono andate bene. Da martedì ci rimettiamo subito in pista, per preparare la prossima».

Domenica 6 marzo al “Latini” arriverà Livorno, terza forza della classifica e una delle formazioni che spacca in due la classifica di questo girone. «Squadra tosta e che punta alla promozione. Ma anche un avversario contro cui è bello giocare e misurarsi. Ora pensiamo a recuperare in settimana le forze e qualche ragazzo, per prepararci a riceverli e a dare il meglio».