Rugby Jesi ’70, Firenze non fa sconti

JESI – Netto stop in casa del Firenze Rugby, il ciclo di impegnative sfide alle prime della classifica parte per il Rugby Jesi ’70 dal 41-0 che vede i Leoni cedere il passo nella trasferta in terra di Toscana. «Una partita – commenta coach Marco De Rossi – in cui non siamo stati capaci di gestire le decisioni dell’arbitro. Abbiamo perso tutte le mischie con punizioni contro e non ci siamo saputi adeguare al metro della direzione di gara. E loro, con molti più palloni a disposizione, hanno segnato. Mentre noi, con in campo nove ragazzi della Under 19 che devono chiaramente crescere sia dal punto di vista fisico sia in esperienza, abbiamo fatto fatica».

Condizioni nelle quali è complicato riuscire ad andare contro i favori del pronostico indicati dalla classifica. «È così non solo per noi – dice De Rossi – un po’ in tutti gli scontri fra le prime cinque e il resto del girone, chi sta sotto resta a zero. In questa fase, con i titolari a disposizione, ce la saremmo magari potuta giocare in maniera diversa contro squadre più organizzate e esperte come Firenze. Ma siamo contenti del lavoro che stiamo facendo e della maniera in cui stiamo inserendo i giovani».

Dopo il prossimo fine settimana di pausa del torneo, il ritorno in campo sarà il 19 marzo, con la proibitiva visita sul campo della capolista Viadana che, domenica scorsa, ha rifilato a domicilio un eloquente 5-80 al fanalino Imola. «Abbiamo fatto e continueremo a fare il nostro campionato – dice De Rossi – dobbiamo fare il possibile contro le più forti e cercare di vincere le partite contro quelle squadre che sono più al nostro livello. Guardando al calendario, di qui alla fine del torneo dobbiamo puntare a ottenere almeno altre tre vittorie».

Risultati: Firenze Rugby – Rugby Jesi ’70 41-0; Imola Rugby – Rugby Viadana 5-80; Modena Rugby – Highlanders Formigine 22-7; Lions Amaranto – Bologna Rugby 15-28; U.R. San Benedetto – Florentia Rugby 17-33.

Classifica: Rugby Viadana 65; Florentia Rugby 61; Modena Rugby 58; Bologna Rugby 44; Firenze Rugby 43; Rugby Jesi ’70 26; Unione Rugby San Benedetto 19; Cus Siena, Highlanders Formigine; Lions Amaranto 16; Imola Rugby 7.