Rugby Jesi ’70, finale di partita amaro a Livorno

JESI – Rugby Jesi ’70, stop amaro a Livorno in casa del Lundax Lions Amaranto nell’ultimo turno del campionato di Serie B. La voglia di vincere dei Leoni di coach Marco De Rossi si ferma all’ultima azione e sono i toscani a imporsi 20-17 e risalire in classifica, dove Jesi scivola in sesta piazza, raggiunta da San Benedetto a quota 14 punti. «Abbiamo fatto la nostra partita – commenta De Rossi – segnato due mete per uno e entrambi sbagliato calci piazzati. Alla fine abbiamo avuto a disposizione il piazzato del pareggio ma abbiamo scelto di andare in touche. Avevamo voglia di vincere e non di pareggiare, davanti alla possibilità di prendere due punti invece di uno, abbiamo provato a prenderne quattro. Dalla touche però non abbiamo concluso e abbiamo conquistato e perso la mischia. Lì è finita la partita, una vittoria che loro hanno meritato perchè nelle situazioni conclusive hanno fatto meglio di noi».

Anche su sponda Jesi però ci sono e vanno evidenziati i margini per fare di più. «La settimana scorsa non c’eravamo allenati al 100%, i ragazzi lo sanno e in campo domenica se ne sono resi conti – dice De Rossi – ne abbiamo parlato, c’è da fare di più e con una maggiore presenza. Ora prepariamo la prossima, in casa contro Formigine non dobbiamo sbagliare». Avversario, quello che arriverà al “Latini” il 26 novembre, che chiude la classifica con un punto. «Ma non vanno sottovalutati – esorta il tecnico – sono sì lì in fondo ma fino ad ora il calendario gli ha proposto quasi tutti gli scontri diretti con le prime e le più forti. Ora che inizieranno ad affrontare anche squadre non di alta classifica, sicuramente muoveranno la loro graduatoria. Noi però non possiamo fallire in casa nostra e andremo in campo decisi, per arrivare poi alle due settimane successive in cui impegnarsi al massimo per preparsi fisicamente alla trasferta di Firenze del 10 dicembre».

Ecco i risultati del fine settimana in casa Rugby Jesi ’70.

Serie B – Seniores

Lions Amaranto Livorno – JESI: 20 – 17

Under 16

JESI – Cavalieri Prato: 33 – 27

Campionato Serie B 6° giornata: Colorno – Romagna 24-24; Highlanders Formigine – Rugby Pieve 17-39; Bologna Rugby – Rugby Gubbio 40-7; Modena Rugby – U. R. San Benedetto 19-19; Firenze Rugby 1931 – Cus Siena 10-6; Lions Amaranto – Rugby Jesi 20-17

Classifica: Romagna 27; Bologna Rugby 26; Modena Rugby 22; Colorno 17; Rugby Pieve 16; U.R. San Benedetto, Rugby Jesi 14; Rugby Gubbio 1984 13; Cus Siena 10; Lions Amaranto 9; Firenze Rugby 1931 4; Highlanders Formigine 1

Prossimo turno (26 novembre): Romagna – Bologna Rugby; Rugby Jesi – Highlanders Formigine; Rugby Pieve – Firenze Rugby 1931; Rugby Gubbio – Modena Rugby; U. R. San Benedetto – Colorno; Cus Siena – Lions Amaranto