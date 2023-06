Rugby Jesi ’70, la festa per ripartire: il 12 luglio “scendono in campo” Dado, i Via Verdi e Gli amici dello zio Pecos

JESI – «È un modo di ritrovarsi e di ripartire da qualcosa di bello, mettendosi alle spalle quello che di brutto è accaduto un mese e mezzo fa. Ed è anche una maniera di ringraziare tutte quelle persone che si sono mobilitate e ci hanno offerto un aiuto: economico – la raccolta fondi che avevamo avviato è appena arrivata a 20mila euro – ma anche in ogni altra forma possibile. Sono stati importanti, tutti». Luca Faccenda, presidente del Rugby Jesi ’70, lancia così la giornata e serata di festa del 12 luglio prossimo all’impianto da rugby jesino di via Mazzangrugno, colpito lo scorso 16 maggio dalla alluvione che ha provocato pesanti danni per almeno 80mila euro a quella che è una struttura gioiello della palla ovale per l’intero centro Italia.

L’impianto da rugby di Jesi colpito dai danni del maltempo lo scorso 16 maggio

Sarà, quella del 12, una giornata di festa, musica, solidarietà, spettacolo e naturalmente rugby, dato che si comincerà già dal tardo pomeriggio – intorno alle 17 – con l’Open Day che consentirà a giovani e giovanissimi di provare, gratuitamente, lo sport dell’ovale. Poi, sul palco dove la conduzione sarà affidata a Selena Abatelli, dalle 19,30 saranno di scena dj set, la musica dei Via Verdi, la comicità e lo show di Dado, volto noto della tv e del web rivelato al grande pubblico da Zelig, e ancora le note de Gli amici dello zio Pecos. E con loro tanti altri personaggi e sorprese, tutti da scoprire. «Tutto – spiega Faccenda – è nato proprio da un esempio di ciò che dicevo: è stato Emanuel Pastina, dopo l’alluvione, a contattarci e farsi avanti con la sua agenzia. Ci ha detto: “ho visto quello che vi è accaduto, voglio fare qualcosa per voi mettendo a disposizione quello che è il mio lavoro”. Ed ecco la serata di festa, che servirà a raccogliere fondi per ripartire e dare spazio e riconoscenza a quanti ci sono stati vicini».

Spiega Emanuel Pastina, organizzatore dell’appuntamento con la sua Universal Events: «Sarà una serata in cui gli artisti a tutti gli effetti “scenderanno in campo” e si metteranno in gioco. Le cose sono andate proprio così. Ho visto le immagini di quanto era accaduto e la notizia mi ha colpito, tanto più pensando a come una società quale il Rugby Jesi ’70 sia spesso stata negli anni in prima fila nel mostrare solidarietà e vicinanza alle realtà in difficoltà del territorio. Ho contattato il presidente Faccenda, che ringrazio per l’ascolto e per aver accettato la mia proposta, e gli ho detto che avrei potuto mettere a disposizione la nostra professionalità di organizzatori di eventi importanti in Marche e Umbria da diversi anni e anche la nostra rete di conoscenze nel settore. E così insieme ai Via Verdi, artisti di cui mi occupo e che assisto in prima persona, potranno esserci anche miei grandi amici come Dado e Gli amici dello zio Pecos in virtù del benestare, data la natura dell’iniziativa, concesso dalle agenzie Isolani e Paolucci che li rappresentano e che mi sento in dovere di ringraziare per la sensibilità». Stand gastronomici e la cucina del Terzo Tempo completeranno l’offerta per tutta la famiglia di un appuntamento di cui ulteriori dettagli saranno prossimamente divulgati in una conferenza stampa di presentazione in Comune. «Personalmente – dice Pastina – sono orgoglioso di farne parte e mi auguro che lo stesso orgoglio lo provi la città nel partecipare».