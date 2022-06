Jesi, gli rubano il telefonino mentre prende il gelato: coppia di ladri denunciata dalla Polizia

Responsabile del furto una coppia insospettabile: due coniugi di 55 anni jesini che è stata denunciata per furto aggravato in concorso

JESI – Un furto perpetrato in un contesto che non ci si aspetterebbe da una insospettabile coppia. È successo sabato 14 maggio, in serata, dentro una affollata gelateria di viale della Vittoria a Jesi. Un cliente stava aspettando di essere servito e di avere il suo gelato, ha appoggiato per pochissimi istanti il cellulare sul bancone, il tempo di pagare e lo smartphone era sparito. A soffiarlo via, una coppia di 55enni jesini che, approfittando della calca e della breve distrazione del proprietario, lo ha arraffato scappando via.

Il proprietario, accortosi del furto, ha sporto denuncia al Commissariato e sono scattate le indagini che hanno portato, proprio questa mattina, a eseguire una perquisizione domiciliare nell’abitazione di una coppia jesina sospettata dagli investigatori di essere la responsabile del furto. Infatti, le immediate attività di indagine svolte dalla Polizia, che ha opportunamente elaborato e comparato le immagini delle videocamere di sorveglianza della gelateria, hanno permesso di collegare i nomi ai volti ripresi.

È stata quindi chiesta una perquisizione domiciliare, eseguita alle prime ore di questa mattina nell’abitazione a Jesi dei due coniugi, che ha portato al recupero e al contestuale sequestro del telefono provento di furto. Lo smartphone, del valore di 300 euro, è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della restituzione. I due coniugi, che di fronte all’evidenza non hanno potuto fare altro che consegnare spontaneamente il maltolto, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.