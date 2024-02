Ruba la Jeep a un commerciante di Fabriano, il ladro monitorato grazie al gps è stato arrestato

FABRIANO – Ruba la Jeep Compass a un commerciante di Fabriano parcheggiata davanti alle vetrine del suo negozio. Contatta subito i carabinieri della Compagnia cittadina che grazie al sistema gps monitorano costantemente il mezzo. Il ladro si è allontanato in direzione dell’Umbria. Allertati i militari di Gubbio è stato organizzato un posto di blocco e il ladro, un 26enne di origine romene, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato di autovettura. I militari, all’interno dell’automobile, hanno anche rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico in possesso dell’uomo.

I fatti

Il 31 gennaio scorso poco dopo le 19:10 a un commerciante del centro storico di Fabriano è stata rubata l’automobile, una Jeep Compass, che aveva parcheggiato davanti alle sue vetrine. A questo punto grazie alla sua richiesta di aiuto tempestiva ai carabinieri la centrale operativa della Compagnia di Fabriano ha allertato il comando della Polizia locale che gestisce l’impianto di videosorveglianza pubblico. Inoltre, grazie al sistema gps presente nella Jeep, si è costantemente seguita la posizione. Gli agenti hanno verificato che quell’auto si stava dirigendo verso Scheggia. Inoltre, grazie alla localizzazione gps che il commerciante aveva legata all’assicurazione, il mezzo rubato è stato sempre monitorato mentre percorreva la SS298. La centrale operativa fabrianese ha guidato i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gubbio che hanno prontamente individuato l’auto, istituito un posto di blocco all’altezza del semaforo presso l’Arco di Santa Lucia e fermata la corsa dell’automobile. Il ladro, un 26enne di origini romene è stato identificato e arrestato in flagranza di reato per furto aggravato di autovettura. Durante la perquisizione del veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico in possesso dell’uomo. La Jeep Compass è stata restituita al legittimo proprietario di Fabriano.