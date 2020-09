Roy Rebel insieme a Sanremo Rock con le stelle della musica di domani

Novelli Piero Pelù saliranno sul palco del Sanremo Rock pieni di sogni e trepidazione. E sotto il segno grintosamente fashion e green di Roy Rebel. Il marchio di moda ecosostenibile dei fratelli jesini Gabriele e Gianluca Baioni è infatti partner della 33^ edizione della manifestazione canora che ha lanciato i Litfiba e ha fatto da trampolino, all’inizio della loro carriera, ad Avion Travel, Ligabue, i Denovo di Mario Venuti, i Tazenda e i Bluvertigo di Morgan.

Del resto quella doppia R del marchio, Roy Rebel, risuona un po’ come le RR di Rock and Roll. «Ce l’hanno fatto notare l’anno scorso», sorride Gianluca, che insieme a suo fratello Gabriele, oltre a essere un imprenditore illuminato (alla guida di Center Gomma Jesi), è anche un appassionato di musica. «Abbiamo partecipato a Sanremo Rock per la prima volta nel 2019, proponendoci noi. Quest’anno la curiosità iniziale dei manager della manifestazione si è trasformata in interesse e Roy Rebel diventa partner di Sanremo Rock con iniziative che raccontano come lo scarto può tornare in vetrina, una volta trasformato in oggetti a supporto di chi fa musica. Oggetti utili e originali pensati, realizzati e colorati esclusivamente per il Sanremo Rock».

LA SERIE MUSIC

Apposta per Sanremo Rock, infatti, Roy Rebel ha realizzato l’esclusivo zainetto monospalla con la tracolla da chitarra, il portachiave che è anche portaplettro, il sacchettino portajack.

Roy Rebel coniuga sensibilità ambientale, qualità produttiva e design per creare linee di accessori in Cummis, un materiale unico derivante dal riciclo di scarti di pneumatici nuovi, all’insegna quindi di un’economia circolare che salvaguardi il pianeta. È particolarmente apprezzato per uniformità del colore nero, utilizzato per complementi arredamento, borse fashion e motorbike, scarpe e tanto altro, in alternativa a pelle e cuoio di derivazione animale. Idrorepellente, lavabile e subito asciutto, elastico, indeformabile, resistente e con un eccezionale grip se usato come suola per calzature.

Le finali nazionali di Sanremo Rock, condotte da Gigio D’Ambrosio & Laura Ghislandi di RTL 102.5, si svolgeranno dal 7 all’11 settembre 2020 alla Sala Ritz del Teatro Ariston, per poi avere la serata clou, sul palco principale del Festival, nella finalissima del 12 settembre. Tra i giurati Matt Backer, Jean-Michel Byron dei Toto, Andy dei Bluvertigo, Pino Scotto.

LA SERIE MOTORBIKE

La kermesse ligure per Roy Rebel è anche l’occasione per lanciare la nuovissima linea Music, una serie originale di accessori per la musica sempre in gomma riciclata: tracolle, custodie per chitarra elettrica e classica, basso, sassofono, violino, tromba, rullante, bacchette per la batteria.

Music va ad aggiungersi alle linee Motorbike, Lifestyle e Office.

«Se suoni su questo pianeta, rispettalo» è il motto di Roy Rebel. «Crediamo nei giovani, nella loro anima rock e soprattutto nella consapevolezza che rispettare il nostro meraviglioso pianeta significhi migliorare la qualità di vita e le prospettive delle persone che ci vivono e ci vivranno» dice Baioni. «Vogliamo Roy Rebel accanto ai rocker di domani».

LA SERIE LIFESTYLE