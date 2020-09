Roy Rebel new collection, in anteprima da Bifani Pelletterie – VIDEO

Tanta curiosità al negozio jesino per la nuova linea di accessori realizzati in cummis, una mescola di gomma riciclata da pneumatici di marchi mondiali come Michelin, Pirelli, Goodyear e Bridgestone

JESI – Economia circolare, attenzione al riciclo e all’ecologia sono le direttrici seguite dalla storica azienda jesina Center Gomma, da oltre 40 anni attiva sul territorio di Jesi, ora lanciata nel primo brevetto al mondo di gomma riciclata da pneumatici che diventa materiale per la realizzazione di borse, accessori per il tempo libero, l’ufficio e motorbike.

Un materiale rivoluzionario, combinazione sofisticata tra ecologia e tendenza: è il cummis, una mescola di gomma riciclata in grado di fornire un’alternativa green alla pelle e al cuoio.

«I nostri prodotti sono realizzati in cummis, un materiale innovativo, brevettato, ricavato da pneumatici riciclati, originale e pratico per la sua impermeabilità», dice il co-titolare di Center Gomma e del brevetto cummis, Gianluca Baioni.

La mescola di Cummis è costituita per il 60% da gomma riciclata proveniente dall’industria degli pneumatici (in particolare la gomma del battistrada proveniente dai grandi produttori mondiali di pneumatici come Goodyear, Michelin, Pirelli, Bridgestone per le caratteristiche di grande resistenza all’usura e per la straordinaria elasticità). Con questo materiale e grazie alla collaborazione di importanti designer, è nato il marchio “Roy Rebel” con le sue linee di prodotti (motorbike, lifestyle, office, music) e le variegate collezioni.

Uno degli zaini del brand “Roy Rebel” realizzati in cummis

Accessori belli, resistenti e fashion, competitivi sul mercato per le loro caratteristiche, che nei giorni scorsi sono stati ospitati presso la nota pelletteria “Bifani Accessori” di corso Matteotti a Jesi. Da questa stagione, presso Bifani Accessori sarà possibile trovare anche le collezioni Roy Rebel, prodotti 100% riciclati ed ecologici. «Abbiamo conosciuto Roy Rebel solo quest’anno e abbiamo deciso di presentarlo ai nostri clienti, allargando così la gamma di collezioni a disposizione qui in negozio», dice Tobia Bifani, titolare di Bifani srl, impegnato a illustrare alle clienti, stuzzicate dalla curiosità per le linee Roy Rebel, le caratteristiche innovative di un prodotto 100% ecologico, 100% originale.