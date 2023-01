Jesi, rottura di una tubatura idrica: tre ore di stop al traffico in via Setificio

JESI – Tre ore di disagi per i residenti e per il traffico in via Setificio, quartiere cittadino interessato questa mattina dalla rottura accidentale di una tubatura della rete idrica. Pronto l’allarme alla società Multiservizi che gestisce il servizio e ha inviato sul posto le squadre di tecnici e operai per ripristinare la situazione. In seguito alla rottura e per permettere agli operai di lavorare in sicurezza, la Polizia locale ha interdetto il traffico in quella zona disponendo il divieto di svolta per i mezzi provenienti da viale della Vittoria e da via San Giuseppe in via Setificio. I tecnici hanno lavorato celermente, riuscendo a riparare il gusto in appena tre ore e a ripristinare la situazione in maniera ottimale, limitando i disagi al massimo. Ad ora la situazione in via Setificio è tornata alla normalità. Nessuna problematica né infiltrazioni d’acqua si sono registrate nelle abitazioni e attività commerciali che insistono su via Setificio e nel quartiere di San Giuseppe.