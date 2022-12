Rotary Club Jesi, giornate di solidarietà

JESI – Sabato all’insegna della solidarietà, quello di ieri 17 dicembre, per il Rotary Club Jesi. Capi di vestiario nuovi, per un valore pari a 6mila euro, sono stati infatti raccolti dal Rotary Club Jesi e consegnati nelle mani di Michele Abiusi, pastore della Adra, agenzia umanitaria della chiesa Avventista di Jesi.

In rappresentanza del Club, il presidente Floro Flori ed i soci Maurizio Marchegiani, Mauro Ragaini, Roberto Branchesi e Stefano Taddei hanno eseguito la consegna degli indumenti, raccolti grazie alla collaborazione del socio Roberto Branchesi. Altra consegna, stavolta di panettoni solidali, è stata effettuata nei confronti della Società di San Vincenzo De’ Paoli, che raccoglie pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà, presso la sede operativa sita nei locali della parrocchia di San Francesco di Paola. Vi si sono recati il presidente Flori ed il prefetto del Club Benedetta Rosini, accolti da alcuni componenti della San Vincenzo tra cui la segreteria Giannetta Boccoli e Giovanni Triani.

Un ideale giro della solidarietà che proseguirà oggi 18 dicembre quando, intorno alle 17, una delegazione del Rotary Club Jesi effettuerà una ulteriore consegna di panettoni agli ospiti della Casa di Riposo Vittorio Emanuele II di Jesi.