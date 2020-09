Il roster della Clementina 2020 si completa con Castellucci e Gotti: per una B1 da protagonista

Per la squadra è facile ipotizzare un campionato di alta classifica. Squadra esperta con allenatore quotato, attaccanti prolifici, centrali di valore e un libero di serie A

Mancavano due tasselli per completare la conoscenza col roster della neonata Clementina 2020 e ancora una volta le attese non sono state deluse.

La società del presidente Mirco Talacchia ha portato nella vallesina la schiacciatrice fermana Alessia Castellucci, classe ’96 per 180 cm di altezza passata per il settore giovanile della Pieralisi Jesi.

La sua carriera sportiva l’ha vista soprattutto in Umbria (Perugia, Bastia), prima di ottenere la promozione in A2 ad Aprilia nel 2018/19. Lo scorso anno era a Trevi.

«Non vedo l’ora di ricominciare a giocare dopo tanto tempo di forzato riposo e di astinenza dalla pallavolo e ritornare a farlo nelle Marche mi fa tanto piacere. La costruzione della squadra mi sembra molto valida, perché abbiamo un buon mix di giocatrici. Contro alcune ho giocato contro e mi hanno dato parecchio fastidio, per cui, adesso sono molto contenta di averle dalla mia parte. Penso proprio che possiamo fare un ottimo campionato. Chi ci verrà a vedere troverà un’Alessia agguerritissima che darà tutta se stessa in campo«.

Il colpo gobbo però è sempre l’ultimo e riguarda l’opposto titolare.

La scelta è caduta su Sara Gotti, 190 cm, classe ’92, cresciuta a Bergamo, una delle patrie dl volley femminile per poi spostarsi a Rovereto, Ospitaletto, Chieti in B1. Sarà lei il braccio pesante a disposizione di coach Luca Secchi sia da prima che da seconda linea e dai 9 metri. Come alternativa anche Fastellini, all’occorrenza, potrà disimpegnarsi nel ruolo.

«Dopo il lungo digiuno dalla pallavolo non vedo l’ora di ritrovare il contatto con il pallone e con le compagne di squadra. Ho una gran voglia di ricominciare a giocare e riscattare lo scorso anno mai concluso. I miei punti di forza sono l’attacco e la battuta e spero di esprimermi al meglio in questa nuova situazione che trovo molto intrigante«

Probabile sestetto: Gatto (P) – Gotti (O); Fastellini – Vidi (S); Fucka – Cerini (C), Bruno (L)

Ecco il roster completo:

Alzatrici: Gatto e Leonardi

Opposto: Gotti

Centrali: Fucka, Cerini e Cardoni

Schiacciatrici: Vidi, Castellucci, Fastellini e Fedeli

Liberi: Zannini e Bruno

Allenatore: Luca Secchi

Vice: Giacomo Giampieri