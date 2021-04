Rosora: investito da un’auto, uomo in condizioni critiche a Torrette

ROSORA – Gravissimo investimento oggi pomeriggio verso le 18 al centro della frazione Angeli di Rosora. I Carabinieri delle Stazioni di Castelplanio e Staffolo intervenuti per i rilievi di legge e la ricostruzione del sinistro, sono ancora sul posto. È accaduto in via Roma, centralissima bretella che segmenta la frazione di Angeli, nei pressi della pizzeria “Gusto219”.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei militari, l’uomo – un sessantenne senza documenti – avrebbe attraversato la strada proprio mentre sopraggiungeva una Audi A3 condotta da un uomo con a bordo il figlio piccolo. La vettura che procedeva in direzione Ancona non avrebbe fatto in tempo a frenare, investendo in pieno il pedone. Un impatto violentissimo.

Il pedone, finito sul cofano della vettura, ha divelto il parabrezza per l’urto, poi è stato sbalzato sull’asfalto ad alcuni metri di distanza. Ha perso conoscenza per via del gravissimo trauma cranico riportato. Attimi di paura e concitazione. L’automobilista, sotto choc, ha lanciato l’allarme al 118.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso sia l’automedica del 118 di Jesi che l’ambulanza della Croce verde di Serra San Quirico. Data la criticità della situazione, dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata anche inviata l’eliambulanza Icaro01, atterrata nell’area di sosta di un distributore di carburante nelle vicinanze. Il paziente, che purtroppo non ha mai ripreso conoscenza neanche mentre i sanitari cercavano di stabilizzarlo, è stato accompagnato fino all’elicottero a bordo dell’ambulanza, poi trasferito in eliambulanza in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso di massima gravità. Le sue condizioni sono critiche, tanto che i medici si sono riservati la prognosi.

Via Roma è stata interdetta al traffico durante i rilievi per consentire ai militari di operare in sicurezza. Sulla dinamica sono in corso accertamenti. Così come è in corso di identificazione il ferito. L’automobilista, sotto choc, è stato sentito.