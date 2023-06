Rosora, bimba ha fretta di nascere e la mamma partorisce in macchina

ROSORA – La bimba ha fretta di venire al mondo e la madre partorisce in macchina, davanti alla Farmacia degli Angeli. È successo giovedì nel tardo pomeriggio e ancora non si parla d’altro. È la notizia (bella) del momento. Un avvenimento straordinario che non era mai accaduto nel paese di Rosora.

La mamma è nordafricana, stava male da qualche giorno. Così insieme a un’amica e al marito, si stava recando verso l’ospedale di Jesi. Ma non c’è arrivata. Giunta in via Roma le contrazioni hanno iniziato a essere più frequenti, finché la testolina della piccola non ha iniziato ad affacciarsi al mondo. L’amica di famiglia ha lanciato l’allarme dentro alla farmacia degli Angeli chiedendo aiuto. I farmacisti sono accorsi, insieme a una caposala di Villa Igea che abita in via Roma e dal balcone ha sentito quel trambusto in strada, scendendo a dare una mano. Poco dopo, il caso ha voluto che in farmacia passasse anche una ginecologa che non si è certo tirata indietro.. una catena di solidarietà che ha permesso alla donna di partorire in sicurezza nonostante fosse in macchina e sotto una temperatura di almeno 30 gradi. «Un evento straordinario per Rosora – commenta il dottor Daniele Corosu della Farmacia degli Angeli –, ci siamo accorti di quel che stava accadendo in via Roma quando in farmacia è entrata una donna concitata che chiedeva aiuto perché la sua amica in macchina stava partorendo. Così siamo usciti immediatamente e abbiamo visto che il parto era già in stato avanzato: si vedeva la testolina della nascitura. Eravamo preoccupati, la bimba era prematura, ma il suo vagito ci ha sollevati. È stata un’emozione grandissima».

Poi mamma e bimba sono state portate in ambulanza dalla Croce verde di Serra San Quirico all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Stanno bene tutto sommato. Il padre, che non dovrebbe avere la patente, è stato successivamente accompagnato a Jesi da una signora che gli ha dato un passaggio. E nella straordinarietà dell’evento, per Rosora è anche un bel fiocco rosa ideale, visto che come luogo di nascita non compare più sui documenti dagli anni Sessanta, quando i parti in casa sono scomparsi. La storia, commovente, è stata raccontata con gioia ed emozione anche sui social su “Rosora News”, finalmente una gran bella news.