Roberto Mancini, pizza da Campione d’Europa da Pepito a Jesi

JESI – Serata jesina da Campione d’Europa per Roberto Mancini. A sorpresa, il Ct Azzurro è comparso da Pepito insieme ai familiari, in testa babbo Aldo, e agli amici più intimi per la più classica delle pizze in compagnia.

Presto si sono avvicinati al tavolo appassionati e tifosi e il tecnico non si è sottratto a foto, selfie e autografi di rito

Dal vicino bocciodromo i tifosi leoncelli con cori e torce hanno omaggiato il concittadino illustre con lo striscione “Sei de Jesi come noi”.