Roberto Mancini ambasciatore di Jesi, la proposta in consiglio comunale

JESI – Roberto Mancini diventerà ambasciatore di Jesi. La proposta sarà formulata dai gruppi consiliari e dal presidente del consiglio Daniele Massaccesi, all’unanimità e sotto forma di mozione, in occasione della seduta consiliare di giovedì 29 e venerdì 30 luglio. Il giusto riconoscimento per l’illustre concittadino, campione europeo con la nazionale di calcio, nonché esempio di umiltà e professionalità.

«L’Ambasciatore di Jesi – si legge nel regolamento – costituisce una particolare onorificenza destinata a persone residenti e non residenti nel Comune di Jesi, le cui attività e storia personale le rendono fortemente legate al territorio jesino, e tali da caratterizzarle e rappresentarle in maniera particolarmente significativa: i traguardi conseguiti, di assoluto prestigio e di ampia ed indiscussa importanza a livello nazionale e/o internazionale, l’esempio e l’alto riferimento sono i segni distintivi che inducono la Città di Jesi a ritenerle meritevoli di essere accostate al nome della città ed a rappresentarne con onore la comunità intera, in Italia e nel Mondo. Il titolo di Ambasciatore è conferito con deliberazione del Consiglio Comunale, con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri aventi diritto».

Subito dopo la finale degli Europei vinta contro l’Inghilterra, mister Roberto Mancini è tornato nella sua Jesi per trascorrere alcuni giorni con la famiglia. Ovunque sia andato – ristoranti, palestre, negozi – è stato accolto da tanti concittadini che gli hanno chiesto autografi e foto, oltre a ringraziarlo per le emozioni che ha regalato a Jesi e all’Italia. E non si è mai tirato indietro. La foto di fronte a una salumeria, in coda assieme ad altre persone, ha fatto addirittura il giro del mondo, essendo abbastanza inusuale per i campioni del calcio occuparsi della spesa domestica.

L’amministrazione ha tappezzato la città con manifesti in onore del ct della nazionale e Jesi ha avuto la sua ribalta internazionale. Persino la BBC ha dedicato un servizio ai festeggiamenti dei tifosi jesini durante i rigori della finale di Euro 2020.