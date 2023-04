Jesi, largo al riuso e al riciclo con “Jesi Riusa 2023”

JESI – Riciclare è ridare una seconda vita agli oggetti: nasce da qui l’iniziativa “Jesi Riusa”, che per la sua edizione 2023 approda domenica al Campo Boario dalle 10 alle 18. La fiera del riuso e del baratto promossa dal Comune in collaborazione con Fiab Vallesina (Federazione italiana amatori bicicletta) e da Wwf e Legambiente Jesi, permetterà a residenti del quartiere e semplici cittadini di portare i propri oggetti dismessi e provare a venderli o barattarli, magari con chi ne ha più bisogno… si possono anche regalare. La fiera è stata presentata oggi in Municipio dall’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei insieme alla referente dell’Ufficio tutela ambientale del Comune Francesca Piattella, alla presidente di Legambiente Jesi Francesca Paolini e al coordinatore di Fiab Paolo Senesi.

L’iniziativa, come ricorda Tesei, è organizzata in città dal 2016 ed è accolta con grande entusiasmo dai residenti di San Giuseppe. Tempo permettendo, vi saranno 60 posti, 50 sono già prenotati. Legambiente promuove un laboratorio di riciclo per i bambini dai 5 anni in su, che potranno trasformare vasetti di yogurt, rotoli di carta e scampoli in piccoli giochini (dalle 15,30 alle 17,30) e la Fiab Vallesina insegnerà ai ragazzini che arriveranno in bicicletta le cose più semplici ma utilissime come la regolazione dei freni o del cambio, l’uso del caschetto e come riparare la ruota in caso di foratura.