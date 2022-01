Una volitiva Ristopro Fabriano si arrende alla Tezenis

Nel match di recupero al PalaTriccoli di Jesi, la squadra cartaia resta in partita per tre quarti, poi Verona firma l’allungo decisivo

JESI – La Ristopro Fabriano ci mette ardore e per tre quarti resta in partita con la Tezenis Verona, poi gli scaligeri – che sostanzialmente hanno sempre condotto – firmano l’allungo incolmabile all’inizio dell’ultimo quarto, imponendosi 56-70 nel match di recupero della dodicesima giornata di serie A2, disputata al PalaTriccoli di Jesi.

Andrebbero commentate due partite. La prima, fino all’intervallo, in cui la Ristopro è decisamente sul “pezzo” e ritorna negli spogliatoi sotto di appena tre lunghezze (37-40) guidata da uno Smith da 19 punti individuali, con un gioco corale attento.

Poi una seconda parte in cui emergono i ben noti limiti, soprattutto offensivi, della Ristopro: bloccato Smith, le risorse sono poche e l’attacco biancoblù produce in tutto appena 17 punti in 20 minuti. Fabriano riesce a contenere lo svantaggio nel terzo parziale aggrappandosi alla difesa (46-56), ma poi all’inizio dell’ultimo quarto nel giro del primo minuto già possono partire i titoli di coda: un gioco da tre punti di Caroti e la successiva tripla di Tommasini danno a Verona il massimo vantaggio (46-62), di lì a poco il quinto fallo di Matrone indebolisce ulteriormente la presenza in area fabrianese. I successivi e ultimi nove minuti sono un brodino in attesa del gong: 56-70.

Nota lieta in casa biancoblù, la prova del giovane Re: la prima delle sue due triple, al 24’ (44-46), aveva fatto segnare il minimo svantaggio della Ristopro.

Qualche innesto la prossima settimana porrebbe consentire a Fabriano di tornare ad essere competitiva in questa serie A2, dove resta all’ultimo posto con 4 punti.

Ristopro Fabriano – Tezenis Verona = 56-70

Ristopro Fabriano – Smith 19 (2/6, 3/4), Re 8 (1/1, 2/3), Santiangeli 7 (0/2, 2/9), Matrone 10 (4/10, 0/1), Benetti 4 (1/6, 0/6), Thioune 6 (2/4 da due), Marulli 2 (0/4, 0/5), Gulini (0/1, 0/1), Fortunato, Caloia. All. Pansa

Tezenis Verona – Caroti 16 (2/3, 3/5), Nonkovic 5 (1/1, 1/2), Anderson 5 (1/2, 1/2), Udom 4 (0/3, 1/5), Pini 4 (1/7 da due), Rosselli 7 (3/3, 0/2), Johnson 22 (5/13, 2/2), Tommasini 7 (2/2, 1/2), Beghini ne. All. Ramagli

Arbitri – Bartolomeo di Lecce, Longobucco di Ciampino e Ugolini di Forlì

Parziali – 17-26, 20-14, 9-16, 10-14.