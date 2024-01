Ripartono i corsi dell’Università della Terza Età a Sassoferrato, tutte le informazioni utili

SASSOFERRATO – Oggi, 7 gennaio, nella sala conferenze del seicentesco Palazzo degli Scalzi, sede del Mam’s, alle 17 verrà ufficialmente inaugurato il nuovo anno accademico dell’Università degli Adulti di Sassoferrato 2023-2024. Interverrà il Prof. Marco Vanscheeuwijck, professore emerito dell’Università dell’Oregon, professore al conservatorio Royal di Bruxelles, che proporrà una prolusione dal tema: “Perché la musica classica”. Saranno presenti le Autorità e il Coordinatore Prof. Piero Ippoliti. Il giorno successivo, lunedì 8 gennaio, avranno inizio le lezioni dei corsi tutti tenuti da docenti qualificati, e si svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (Letteratura italiana, Storia dell’arte, Filosofia, Scienze naturali ed Enologia, Storia del Risorgimento e storia del Teatro, Storia delle Arti visive tra musica e poesia, Storia locale e storia economica; mentre il corso di lingua inglese si terrà il martedì dalle 15.30 alle 17.30. Il modulo per l’iscrizione ai corsi può essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito internet del Comune di Sassoferrato e va riconsegnato presso all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza Matteotti 1, insieme alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione annua di € 50,00. Per coloro che intendono frequentare anche il corso di inglese la quota è di € 60,00.

La dichiarazione

«L’Università della Terza Età rappresenta un’eccellente opportunità di socializzazione e presenta un’offerta formativa assai ampia e valida», dichiara il vicesindaco e assessore alla Cultura del comune di Sassoferrato, Lorena Varani. «La programmazione è nata dalla stretta collaborazione tra ufficio cultura del Comune e il comitato tecnico scientifico che gestisce operativamente le attività e si avvale della collaborazione della Soc. Coop. Happennines. Il programma dell’anno 2023-2024, amalgama novità e tradizione, offrendo corsi e proposte diversificate rivolte a pubblici diversi per età e gusti». L’esponente della Giunta guidata dal sindaco, Maurizio Greci, spiega come l’Amministrazione punti molto su questa iniziativa, «perché è una proposta di occupazione del tempo libero positiva e attiva, per chi ha voglia di imparare qualcosa di nuovo, per chi ama studiare e ha sete di conoscenza e curiosità, per chi desidera mantenere in attività la mente e le passioni o per chi vuole semplicemente conoscere persone nuove o desidera avere un’occasione per passare dei piacevoli pomeriggi insieme», conclude l’assessore di Sassoferrato, Lorena Varani.