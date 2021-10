Jesi, al via la ricognizione sui semafori. Obiettivo: riammodernarli tutti

JESI – Una ricognizione generale dei semafori finalizzata al loro ammodernamento. Se ne occuperà la municipalizzata Jesiservizi, che ha ricevuto l’incarico dal Comune. Dodici gli impianti da analizzare, vecchi e mal funzionanti, come ammesso qualche mese fa in aula consiliare dall’assessore Roberto Renzi.

In particolare, è stato dato mandato alla società coordinata da Salvatore Pisconti di predisporre, anche avvalendosi di professionalità esterne, il progetto esecutivo della riqualificazione degli impianti semaforici cittadini e della relativa area stradale pertinenziale in conformità alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche. Una volta noto l’importo dei lavori, l’amministrazione ne definirà le modalità economiche e gestionali di attuazione.

«Da diverso tempo – ha denunciato il consigliere del Pd Andrea Binci – la rete dei semafori cittadini evidenza gravi malfunzionamenti nei diversi incroci. Per lungo tempo, non ha funzionato il semaforo all’incrocio tra via Jugoslavia, via San Francesco e via Paladini, causando diversi incidenti stradali anche gravi. Saltata inoltre la sincronizzazione dell’impianto semaforico nel trafficato incrocio tra via San Giuseppe e viale del Lavoro, creando non poche difficoltà nell’attraversamento da parte degli automobilisti. Solite criticità poi per l’impianto semaforico tra via Gramsci e viale Verdi. Infine, il semaforo all’incrocio tra via Marche e viale del Lavoro funziona non sempre è performante». La questione è stata dibattuta più volte all’interno del civico consesso.

Cinque, invece, le intersezioni stradali più pericolose, secondo lo studio effettuato dall’azienda specializzata di Milano: Via La Malfa – via Aldo Moro, via Ancona – via Don Minzoni, via Radiciotti – via Raffaello Sanzio, via Contadini – via del Molino, via Paladini – via san Francesco. Vi sono poi zone in cui si sono registrati diversi incidenti, ma mediamente meno gravi: viale della Vittoria, viale Don Minzoni, viale Verdi, via XXIV Maggio, viale del Lavoro, via Roma, via XX Luglio, via Ancona, via Raffaello Sanzio, via Gallodoro, viale Cavallotti.