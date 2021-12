Ricercato nel nord-Italia per furto, 40enne arrestato dai Carabinieri in Vallesina

STAFFOLO – Ricercato dalle forze dell’ordine soprattutto nel nord-Italia in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio, aveva cercato di far perdere le sue tracce trasferendosi nella tranquilla Vallesina dove pensava che nessuno lo avrebbe cercato e inchiodato alle sue responsabilità penali. Ma non aveva fatto i conti con il fiuto dei Carabinieri della Stazione di Staffolo, che durante un controllo straordinario del territorio per la prevenzione e repressione dei crimini in genere, nel tardo pomeriggio di ieri 2 dicembre, hanno notato quello straniero di 40 anni aggirarsi a piedi con fare circospetto.

Un atteggiamento che ha subito destato l’attenzione degli operatori, ormai abituati a riconoscere in certi comportamenti “poco disinvolti” chi ha qualcosa da nascondere. Hanno fermato l’uomo e lo hanno sottoposto a identificazione. Dal terminale delle Forze di Polizia è emerso che a suo carico c’era un mandato di cattura spiccato per reati contro il patrimonio consumati specie nel nord-Italia. Pertanto, i Carabinieri lo hanno arrestato e condotto al carcere di Montacuto di Ancona, per competenza territoriale. Una bella operazione che mostra quanto sia efficace la capillarità delle Stazioni dell’Arma presenti anche nei più piccoli centri. I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Jesi continueranno incessanti, soprattutto nel prossimo periodo natalizio per garantire delle festività sicure ai cittadini.

La Stazione Carabinieri di Staffolo