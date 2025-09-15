Ricci: «Merloni simbolo e storia impresa marchigiana e italiana. Uomo delle istituzioni, radici nel territorio ma sguardo sul mondo»

FABRIANO – «La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 17 settembre a Fabriano per l’inaugurazione dello stabilimento di Ariston Group ad Albacina nel giorno in cui Francesco Merloni avrebbe compiuto cento anni, a quasi un anno dalla sua scomparsa, ci invita a ricordare un imprenditore e un uomo delle istituzioni che ha lasciato un segno importante nella storia recente della nostra regione e a livello nazionale», così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, nel ricordo di Francesco Merloni.

«La sua era un’idea di impresa con salde radici nel territorio, lo sguardo aperto sul mondo, una forte tensione etica verso la responsabilità sociale d’impresa sancita dalla nostra Costituzione e una crescita prudente, costante e ambiziosa del proprio gruppo imprenditoriale, oggi leader nei settori del comfort termico e presente in molti paesi del mondo grazie alla guida del figlio Paolo. – dichiara Ricci – Imprenditore, ma non solo. Francesco Merloni, infatti, è stato uomo politico e delle istituzioni, parlamentare per diverse legislature e Ministro dei Lavori pubblici nei Governi Amato e Ciampi. Lo ricordo protagonista della stagione de L’Ulivo con Romano Prodi e Beniamino Andreatta oltre che Deputato eletto nella XIII Legislatura nel collegio di Pesaro. Il mio pensiero va alla reciproca stima e amicizia, da cui ho tratto l’insegnamento che politica, economia e cultura, sono le leve fondamentali per lo sviluppo dei territori e delle Marche».