JESI – «Riannodare i rapporti fra i cittadini e le istituzioni comunali». Questo è l’obiettivo principale di Luca Polita, neo eletto presidente del consiglio comunale di Jesi. A indicare il suo nome è stata la maggioranza, che nella prima seduta gli ha conferito ufficialmente l’incarico ricoperto fino a poco tempo fa da un altro avvocato, Daniele Massaccesi.

«Questo è un ruolo di garanzia molto importante, ringrazio quanti mi hanno dato fiducia – le parole di Polita -. Sarò chiamato a esercitare un coordinamento fra i gruppi consiliari, fra i singoli consiglieri comunali. E vigilerò affinché norme e regolamenti riguardanti il civico consesso vengano rispettati. Ringrazio a tale proposito Massaccesi per il lavoro svolto, nonché il segretario generale, una guida preziosissima in questi primi giorni di insediamento».

Coinvolgere i cittadini è un altro degli obiettivi da perseguire. «L’idea del question time lanciata dal mio predecessore non è male – dice Polita -. Ne parlerò con sindaco, assessori e consiglieri per capire se e con quali modalità confermarla. Cercherò di stimolare il confronto fra forze di governo e opposizione, assicurando egual spazio a ciascun consigliere. Vorrei saldare ulteriormente i rapporti con il mondo dell’associazionismo in città e con quanti vorranno interloquire con l’aula consiliare. Interpreterò questo ruolo, che mi lusinga e per cui ringrazio quanti hanno creduto in me, in maniera propositiva».

Luca Polita è stato eletto lo scorso 14 luglio. La minoranza ha votato scheda bianca chiedendo maggiore coinvolgimento. Vicepresidente è stato nominato l’oppositore Nicola Filonzi, che al contrario ha ricevuto anche i voti della maggioranza.