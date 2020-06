Jesi, riapre il chiosco dei giardini pubblici

JESI – Riapre finalmente il chiosco dei giardini pubblici di viale Cavallotti. Dopo le vicissitudini burocratiche, che hanno visto contrapposti il Comune da una parte e i proprietari dall’altra, la struttura dell’area verde è pronta ad alzare di nuovo le saracinesche. La pratica è già stata vagliata dalla giunta Bacci, che sta effettuando gli ultimi approfondimenti. Tempo una decina di giorni e dovrebbe essere pubblicato il bando per l’affidamento del servizio. Non sarà ovviamente il Municipio a occuparsene, ma ci penseranno i professionisti del settore selezionati mediante gara.

Obiettivo dichiarato: riaprire per la metà del mese di luglio. Raggiunto l’accordo con i proprietari, che hanno ceduto il chiosco al Comune per circa 30 mila euro. L’amministrazione ha già effettuato un inventario delle attrezzature a disposizione, così da poterle inserire nel bando. Non dovrebbe essere un problema rispettare il distanziamento sociale. E non si esclude che proprio i giardini pubblici possano essere utilizzati per organizzare spettacoli e concerti estivi.

Le aree verdi saranno eccezionalmente utilizzate anche per le attività sportive, e ovviamente per gli eventi culturali. Nel giro di qualche giorno, l’assessorato alla cultura potrebbe iniziare a ufficializzare alcuni appuntamenti, sebbene le misure precauzionali anti-coronavirus non siano così agevoli da gestire.