FABRIANO – Restyling del nuovo sito istituzionale del Comune di Fabriano realizzato secondo le indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), nell’ambito del progetto Pnrr Misura 1.4.1. La nuova piattaforma digitale garantisce una maggiore accessibilità, una navigazione semplificata da qualsiasi dispositivo – con particolare attenzione all’uso da smartphone – e una struttura dei contenuti completamente riorganizzata per facilitare l’orientamento e l’accesso ai servizi da parte dei cittadini. Il sito si articola secondo un’architettura informativa chiara e intuitiva, con un menu principale strutturato su cinque aree chiave: Amministrazione, Novità, Servizi, Vivere il Comune e Area Personale. Ogni sezione è pensata per offrire informazioni aggiornate, accesso ai documenti pubblici, strumenti per la partecipazione e canali per comunicare direttamente con l’Ente. Il sito è già consultabile ma sarà progressivamente implementato con nuovi contenuti, servizi digitali e aggiornamenti informativi per rispondere con maggiore efficacia alle esigenze dei cittadini.

La dichiarazione

«Il nuovo sito istituzionale – dichiara il Sindaco Daniela Ghergo – è stato realizzato in ottemperanza agli obblighi del progetto PNRR – Misura 1.4.1, che impone ai Comuni di adeguarsi agli standard AGID per garantire trasparenza e accessibilità secondo un percorso normativo e tecnico preciso. È frutto di un lavoro impegnativo da parte degli Uffici e dell’Amministrazione per poter offrire agli utenti uno strumento moderno e funzionale, al servizio della comunità. Tutti i cittadini sono invitati a visitarlo e utilizzarlo. È un altro tassello che si aggiunge al processo di modernizzazione e semplificazione dei servizi al cittadino e che vedrà un ulteriore passo avanti con l’apertura dello sportello polifunzionale», ha concluso.