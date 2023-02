JESI – «Da oggi, con questo defibrillatore, “Red” sarà ancora di più nel cuore di Jesi». Lo hanno detto questa mattina 12 febbraio in Piazza Colocci gli ultras della Jesina, nel donare alla città il defibrillatore acquistato col ricavato delle raccolte fondi in curva e in particolare del Memorial “Red” dedicato a Diego “Red” Piersantelli, tifoso leoncello prematuramente scomparso nel 2013 all’età di 29 anni. A ricevere il dono, il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e il vice sindaco e assessore allo sport Samuele Animali, mentre Stefano Fabbi di “SAVEyourLIFE” ha illustrato il funzionamento del defibrillatore e spiegato l’intento di «creare una rete capillare» di presidi salva vita.

A piazza Colocci il defibrillatore dono degli Ultras della Jesina con dedica a Diego “Red” Piersantelli

Dal sindaco Fiordelmondo evidenziato il «gesto di attaccamento alla città nel nome di Diego, che veniva da una famiglia generosa che tanto ha dato e continua a dare tanto a Jesi. Gesti simili fanno bene ad una comunità e diventano parte della sua identità. Il defibrillatore è uno strumento che consente in situazioni delicate di aiutare chi ha bisogno ed è frutto della generosità che è elemento caratterizzante dello sport e viene così portata anche fuori dallo stadio. Jesi è questo e ci piace che sia fatta così». Per Animali: «Lo sport è un grosso fattore di aggregazione sociale, ci rende più vicini e uniti. Il defibrillatore di Piazza Colocci è un mattoncino di un progetto per la protezione cittadini che ha in città una rete importante. Un programma da integrare con corsi di formazione all’utilizzo degli strumenti salva vita».

Piazza Colocci è il luogo voluto dagli stessi Ultras che hanno indicato per l’installazione la «zona del Centro Storico, in prossimità dei locali frequentati in orario notturno».

Spiegano i tifosi leoncelli: «Un ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito e fatto in modo che questo defibrillatore sia stato acquistato e installato nel cuore di Jesi! Vogliamo dare l’ennesima dimostrazione che se una persona non è fisicamente tra noi, può continuare a vivere attraverso dei gesti che restano. Sono passati 10 anni dalla scomparsa di Red e da 10 anni il suo nome viene cantato in tutti i stadi dove siamo presenti perché come noi, aveva Jesi nel cuore».