Ratatà Festival lascia Macerata e arriva a Jesi

JESI – «Festival di Illustrazione, Fumetto ed Editoria Indipendente che era a Macerata ed ora è a Jesi (AN)». Poche parole, apparse nel profilo Instagram di Ratatà Festival, per annunciare una doppia notizia. La prima è che dopo anni di assenza torna un evento di riferimento nel settore delle arti visive a livello nazionale. La seconda è che Ratatà cambia sede: dopo Macerata, dove il festival è nato nel 2014 e dove è cresciuto per sei anni, ora cambia provincia e città, approdando a Jesi dall’11 al 14 aprile 2024.

Il Festival è organizzato dall’associazione culturale Ratatà; tra i fondatori, gli artisti Nicola Alessandrini e Lisa Gelli che proprio a Jesi, nel 2017, hanno dato vita al grande murale “Specie Migranti”, seconda tappa del progetto Chromaesis nel popoloso quartiere San Giuseppe. L’associazione organizza eventi culturali legati al mondo del disegno contemporaneo e delle arti visive, tra cui appunto il festival di fumetto, illustrazione ed editoria indipendente nato nel 2014 dalla collaborazione di artisti, fumettisti, illustratori, case editrici, spazi sociali. Negli anni, l’evento si è posto come un punto di riferimento tra i festival indipendenti/artistici a livello europeo, portando nella piccola provincia artisti nazionali ed internazionali, mostre, workshop, incontri, feste dedicati alle differenti forme del disegno contemporaneo. Dopo cinque edizioni, nel 2019 la manifestazione è tornata in scena sempre a Macerata ma in un format diverso, chiamandosi “Ratatà muta” e dividendosi in vari eventi distribuiti nell’arco dell’anno.

Il 2020 doveva essere l’anno del ritorno del Festival, ma il Covid e il lockdown hanno azzerato i piani. Da allora l’associazione ha continuato a collaborare con numerosi altri progetti artistici, nelle Marche e non solo, ma non ha più organizzato il festival. Fino ad oggi… «Il conto alla rovescia è iniziato: Ratatà Festival sta per tornare a Jesi (AN) dal 11 al 14 aprile 2024!”, annuncia ora l’associazione». Per maggiori informazioni e per il programma completo (quando sarà pronto), si rimanda al sito ufficiale di Ratatà www.ratatafestival.com